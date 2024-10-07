По словам Карис, Россию подпитывают слабость и нерешительность Западных стран.

Президент Эстонской Республики Алар Карис призвал убрать ограничения на помощь Украине в войне против российских захватчиков. Об этом он заявил в колонке издания Politico высказалася президент Эстонской Республики Алар Карис.

"Надежды на прочный мир и наша вера в невозможность войны в Европе рухнули... И в это время конфликта линии, которые Запад провел, усугубляют проблему", - заявил Карис.

Он напомнил, что 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную атаку на Украину, намереваясь захватить Киев за три дня. Так же Рф поступила и в 2008 году, когда напала на Грузию.

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Президент Эстонии отмел, что Запад сейчас "возвел собственную черту".

"Мы провели черту, веря, что ее пересечение будет означать эскалацию. Это ложь! Наш страх неоправдан", - говорит Карис.

Он напомнил, что всего два с половиной года назад многие думали, что предоставление любой военной помощи Украине будет эскалацией. Или что предоставление Украине танков и истребителей тоже будет эскалацией. Но это не так.

"Ограничения, которые мы на себя наложили, неоднократно дискредитировались. Они просто отражают наш страх, слабость и нерешительность - все это подпитывает агрессора, подбадривает его, увеличивает его аппетит", - говорит президент Эстонии.

Он напомнил, что РФ без ограничений пользуется оружием из Северной Кореи и Ирана. В то же время Запад установил ограничения на то, как Украина может использовать западное оружие для собственной обороны. Карис призвал снять все ограничения для Украины:

"Эти ограничения несправедливы, безнравственны и вредны. Применяя их, мы построили стену, где, с одной стороны, мы доблестно помогаем Украине, а с другой — препятствуем полному использованию нашей собственной помощи. Мы по сути заставляем Украину вести оборонительные бои с одной рукой, связанной за спиной. Давайте теперь снимем эти ограничения".

Оружие для Украины - последние новости

Как сообщал УНИАН ранее, Словакия увеличила поставки оружия для Украины несмотря на позицию Фицо.

Нидерланды выделят 400 млн евро на разработку новейших БпЛА для Украины.

США предоставили Украине новый пакет военной помощи стоимостью $375 млн.

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