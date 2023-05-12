Руководитель оборонного ведомства США напомнил, что Вашингтон также сплотил страны-единомышленники по всему миру, "чтобы поддержать отважных защитников Украины".

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США и НАТО не "дадут себя затянуть в войну, развязанную президентом РФ Владимиром Путиным в Украине".

Он утверждает, что они будут поддерживать украинскую борьбу за свободу "столько, сколько нужно", пишет "Голос Америки".

"Мы не дадим себя втянуть в войну, которую выбрал Путин, но мы будем рядом с Украиной, пока она защищается, и мы будем продолжать укреплять коллективную оборону НАТО и возможности сдерживания", - сказал Остин.

Видео дня

Говоря об угрозах, связанных с войной, которую Россия ведет против Украины, он напомнил, что Соединенные Штаты в течение прошлого года выделили более 32 миллиардов долларов на помощь Украине в ее борьбе с российской агрессией.

"Это помогло удовлетворить самые насущные потребности Украины – включая противовоздушную оборону, артиллерийские системы, танки и другую бронированную технику и другие важные возможности-и это привело к ощутимым успехам на поле боя. За год с начала несправедливой захватнической войны со стороны России, Вооруженные Силы Украины выиграли битвы под Киевом, Харьковом и Херсоном — и они вдохновили мир своим мужеством и стойкостью", – сказал Остин.

Глава Пентагона напомнил, что Вашингтон также сплотил страны-единомышленники по всему миру, "чтобы поддержать отважных защитников Украины".

Он добавил, что эта поддержка будет продолжаться "столько, сколько нужно", чтобы Украина завоевала свою свободу. Для того, чтобы обеспечить потребности безопасности Украины, и поддержать собственную боеготовность, США будут расширять производственную базу оборонной промышленности, подчеркнул Остин.

Он добавил, что и союзники по НАТО, которые "сталкиваются с историческим вызовом со стороны агрессивной России Путина", укрепляют европейскую безопасность.

Помощь США Украине - детали

9 мая Министерство обороны США объявило о новом пакете помощи для Украины на общую сумму до 1,2 миллиарда долларов, в том числе с целью укрепления противовоздушной обороны и удовлетворения потребностей в артиллерийских боеприпасах.

Украина получила от партнеров около 600 видов вооружения, что больше, чем у любой одной армии в мире.