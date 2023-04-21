Министр обороны США Ллойд Остин заявил в связи с утечкой секретных документов, что Соединенные Штаты совместно с союзниками не позволят сторонним странам развалить единство в поддержку Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Остин заявил в начале заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-11"), которое происходит на авиабазе в Германии.
"Я знаю, что многие из вас следят за сообщениями непозволительного разглашения чувствительных и секретных материалов. Я очень серьезно отношусь к этому вопросу. И мы продолжим тесно работать и с уважением с нашими партнерами, которых мы глубоко ценим", - сказал Остин.
"Когда я обсуждал этот вопрос с нашими союзниками и партнерами, я был поражен вашей солидарностью и вашей настроенностью отвергнуть попытки разделить нас. И мы не позволим кому-то развалить наше единство", - подчеркнул Остин.
Утечка секретных документов Пентагона-что известно
Как сообщал УНИАН, издание The New York Times сообщило о утечка засекреченных военных документов с деталями плана США и НАТО по оснащению ВСУ перед предстоящим контрнаступлением. Пентагон расследует, кто мог стоять за утечкой информации в открытый доступ.
Документы неизвестные слили в Twitter и Telegram. Военные аналитики обратили внимание на то, что некоторые разделы документов, вероятно, были изменены, поскольку там завышены американские оценки погибших украинских военных и занижены оценки погибших российских военных. По мнению аналитиков, эти изменения могут указывать на кремлевскую дезинформацию.
Как уточнило издание, документы не содержат конкретных планов боевых действий - как, когда и где Украина намерена начать наступление. Однако в документах есть данные о потребностях ВСУ по состоянию на 1 марта.
12 апреля министр обороны США на фоне утечки секретных документов отметил, что украинская сторона имеет много возможностей, необходимых для продолжения достижения успеха на войне, которую ведет РФ против Украины.