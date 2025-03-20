Европа так и не решилась конфисковать деньги агрессора, но считает, что есть лучший вариант.

Евросоюз больше не рассматривает возможность окончательной конфискации замороженных российских активов. Об этом сообщает DW, ссылаясь на документ с выводами саммита ЕС от 20 марта, с которым ознакомилась корреспондент издания.

"В соответствии с законодательством ЕС, российские активы должны оставаться обездвиженными до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не компенсирует ей ущерб, нанесенный этой войной", - говорится в тексте, который утвердили лидеры стран ЕС.

Как отмечает DW, сразу несколько стран содружества выступили против конфискации более 200 миллиардов евро суверенных российских активов. Свою позицию они аргументировали положениями европейского законодательства, возможностью использовать в поддержку Украины процентные доходы от этих активов, а также тем, что замороженные, но не конфискованные активы могут стать козырной "картой" на мирных переговорах для воздействия на Россию.

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Неназванный европейский дипломат заявил изданию, что российские активы в "замороженном" состоянии могут быть более полезными в контексте мирных переговоров, чем после их конфискации, когда никто не будет знать, что с ними делать дальше.

Замороженные активы России

Как писал УНИАН, после полномасштабного российского вторжения в Украину страны Запада заморозили присутствующие в их юрисдикциях суверенные активы российского центробанка. По оценке самих россиян, речь идет примерно о 300 миллиардах долларов, что составляло половину золотовалютного резерва на момент вторжения в Украину.

Большую часть этих активов составляют иностранные ценные бумаги и банковские депозиты, номинированные в евро (эквивалентно 207 миллиардов долларов), долларах США (67 миллиардов) и других валютах.

Замораживание означает, что Россия не может пользоваться этими деньгами, но они остается собственностью Центробанка РФ и теоретически когда-то Москва сможет их забрать обратно. Несмотря на многочисленные призывы к окончательной конфискации этих активов, на этот шаг Европа до сих пор не решилась.

Недавно в СМИ появилась не подтвержденная информация, что Россия якобы морально смирилась с фактической потерей этих денег и согласна пустить их на восстановление Украины, но при условии, что часть суммы пустят на восстановление тех территорий, которые остались под российским контролем.

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