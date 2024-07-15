Неудачное покушение на Дональда Трампа стало топ-темой не только в США, но и в мире. Потому что, собственно, геополитическая ситуация во всем мире от США и зависит. Пуля, выпущенная из отцовской винтовки 20-летним Томасом Мэттью Круксом, может стать судьбоносной для Штатов. Ведь попадание в голову Трампу гарантированно выводило бы его из предвыборной гонки, а вот так как сейчас - лишь незначительное ранение - поднимает еще выше его шансы на победу. Но все не так просто.

Безусловно, Трамп и его команда выжимают максимум из этого случая, постоянно намекая (а иногда и прямо заявляя), что во всем виноват Байден. И версии разнятся от совсем конспирологических, что сам Джо Байден якобы и заказал киллеру Трампа, до более умеренных - что Секретная служба, охраняющая как президента, так и кандидата, "намеренно" не увидела парня с ружьем на крыше.

Даже то, что Байден сам позвонил Трампу со словами сочувствия и приказал усилить его охрану, конспирологов не убеждает. Потому что трамповский штаб и дальше будет выжимать из них максимум, пытаясь сохранить "свежесть ощущений" для аудитории до ноября. Что, впрочем, будет очень сложно сделать. Ведь почти гарантировано, что это не последний такой "черный лебедь" в США.

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Трамп уже фактически празднует победу. Так, в протрамповском сегменте популярным стало показывать прогнозы букмекеров, которые подняли шансы оппозиционера до максимальных показателей за все время предвыборной кампании.

Но пока что нет приемлемой социологии с рейтингами после неудачного покушения. А чтобы она была действительно репрезентативной, нужно подождать хотя бы две недели, чтобы прошел первый шок и стало понятно, какое долгосрочное влияние окажет это событие.

Например, недавнее покушение на словацкого премьера Фицо не привело к росту рейтингов его партии на выборах в Европарламент, где он потерял позиции и депутатские места. Если бы покушение произошло за день до выборов, то эффект был бы иным, а так - за пару недель люди просто "забыли" о том, что в премьера стреляли.

Интересно, что несмотря на оценки СМИ и букмекеров, у самого Байдена настаивают, что именно он станет главным бенефициаром неудачного покушения. Нет, речь не о победе в выборах, а о том, что "теперь точно не до смены кандидата" в Демократической партии. Какая-то странная логика, ведь теперь наоборот нужно заменять "токсичного" кандидата, которого целый ряд СМИ, пусть и не прямо (транслируя мнения конгрессменов), но обвиняет в попытке убийства своего оппонента.

Судя по всему, Байден действительно смог несколько усилить свои позиции внутри партии. Но это, очевидно, еще не конец истории, потому что время до ключевого съезда Демпартии, где официально должны выдвинуть кандидата, еще есть (он состоится в начале августа). Для страны, где стрелять в политиков давняя традиция еще со времен Линкольна, и учитывая высочайшее состояние нетерпеливости между республиканцами и демократами, то "черных лебедей" может произойти еще много. А замена кандидата от демократов "обнуляла" бы все трамповские нарративы против Байдена. Впрочем, пока имеем что имеем.

Но главное для нас другое. Что позволит Байдену "перевернуть шахматную доску" и победить Трампа, который сейчас имеет сильные позиции после неудачного покушения и победных дебатов? Верно - победа в войне. Только "герой войны" сможет победить на выборах "кандидата-жертву".

Главная сложность в том, что сам Байден - это давний и упрямый "деэскалатор", который боится делать любые резкие шаги в сторону РФ. Но, похоже, победа американского оружия в руках украинцев становится для него почти единственным шансом на то, чтобы сохранить президентский пост. А для этого нужно "развязать руки" украинским военным и забыть об этой непрерывной "деэскалации", которая является лишь "умиротворением агрессора".

Готов ли Байден выиграть войну и выборы - увидим уже в ближайшее время, ведь конъюнктура буквально заставляет его к действиям. Или к снятию своей кандидатуры с выборов. И именно неудачный выстрел Томаса Мэттью Крукса из отцовской винтовки становится катализатором этого процесса.