Депутаты Европарламента от четырех крупнейших политических групп утверждают, что деньги были выделены слишком рано, чтобы убедить Орбана отказаться от своего вето на членство Украины в ЕС и срочное финансирование для Киева.

Европейский парламент пригрозил подать в суд на решение Урсулы фон дер Ляйен разморозить часть финансирования ЕС для Венгрии, чтобы заручиться поддержкой Виктора Орбана для Украины.

В ходе жарких дебатов в среду президент Европейской комиссии отрицала, что поддалась шантажу, и заявила, что венгерское правительство провело достаточные судебные реформы, чтобы обеспечить разблокировку 10 миллиардов евро фондов ЕС, которые были заморожены из-за проблем с верховенством закона, пишет Financial Times.

"Венгрия справилась. Это правила, с которыми мы все согласились, и мы будем им следовать. Именно это отличает верховенство закона от произвола власти", - сказала фон дер Ляйен.

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По ее словам, еще 20 миллиардов евро по-прежнему заморожены из-за опасений по поводу прав ЛГБТ+, академической свободы и прав мигрантов в условиях все более авторитарного правления Орбана.

Однако депутаты Европарламента от четырех крупнейших политических групп, в том числе от правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП) фон дер Ляйен, утверждают, что деньги были выделены слишком рано, чтобы убедить Орбана отказаться от своего вето на членство Украины в ЕС и срочное финансирование для Киева.

Всего через несколько дней после того, как комиссия решила разблокировать средства Венгрии, Орбан разрешил начать переговоры о вступлении с Украиной, но отказался сдвинуться с места в планах блока выделить Киеву 50 миллиардов евро в течение следующих четырех лет.

"Тот факт, что [те], кто должен защищать финансовые интересы ЕС, теперь поддаются шантажу, невероятен. Мы больше не можем подчиняться требованиям господина Орбана. Доверие этого дома к комиссии зависит от того, что произойдет дальше", - сказал Малик Азмани, лидер либеральной группы "Обновление Европы".

Члены Европарламента теперь угрожают подать в суд на комиссию из-за этого решения, а в четверг должно состояться голосование по вопросу о подготовке дела в Европейском суде. Законодатели также могут вызвать вотум доверия комиссии, если она выделит дополнительные средства Венгрии.

Манфред Вебер, лидер ЕНП, который уже подписал письмо с осуждением этого решения, заявил, что хочет "разъяснить" причины этого решения.

Зеленый депутат Европарламента Гвендолин Дельбос-Корфилд заявила, что, дав Орбану деньги на его "олигархию", ЕС "сделал его сильнее".

Фон дер Ляйен, которая, как ожидается, выдвинет свою кандидатуру на второй срок в следующем месяце, должна быть одобрена парламентом и не может позволить себе оттолкнуть его крупнейшие группы, учитывая, что в 2019 году она была избрана на должность с большинством всего в девять голосов.

Иратче Гарсиа Перес, лидер социалистов, поддержавших ее тогда, заявил, что они еще не решили сделать это снова.

"Мы защищаем механизм выдвижения условий верховенства закона, и Европейская комиссия должна уважать этот механизм выдвижения условий верховенства права", - сказала она.

Но прежде чем быть избранным в парламенте, фон дер Ляйен должна заручиться поддержкой лидеров, которые будут определять высшие посты в блоке после выборов в ЕС в июне.

Шантаж Орбана в ЕС - детали

Орбан, который вряд ли поддержит фон дер Ляйен, продолжает выступать против идеи использования бюджета ЕС для направления Киеву 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов.

Чтобы попытаться убедить Орбана, комиссия предложила варианты, включая автоматический пересмотр в 2025 году и экстренное торможение, которое вынудило бы лидеров переоценить расходы, если бы оно было задействовано, но не дало бы ему права вето.

Если Орбан продолжит накладывать вето, 26 других стран-членов планируют собрать деньги за пределами бюджета ЕС. Дипломаты заявили, что надеются на достижение соглашения на саммите 1 февраля.

Венгрия дала понять Евросоюзу, что готова снять свое вето на предоставление Украине 50 миллиардов евро от Европейского союза. Как пишет Politico, по словам дипломатов и чиновников, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан все ближе к тому, чтобы согласиться на компромисс по использованию денег из бюджета блока.

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