Спикер Госдепа заявил, что Москва сеет неразбериху на границах.

США потребовали от Российской Федерации объяснений относительно ситуации в Балтийском море. Речь идет о так называемом "изменении" границ с Литвой и Финляндией.

Спикер Государственного департамента Мэтью Миллер заявил, что США солидарны с партнерами в НАТО и Европейском союзе по действиям РФ и ее провокациям на границе со странами Балтийского региона. В Госдепе США потребовали от Москвы объяснений по поводу ее "приказа".

"Сейчас Россия сеет неразбериху на границах НАТО/ЕС. Мы солидарны с нашими союзниками в странах Балтии и Балтийского моря перед лицом последних провокаций и призываем Россию объяснить свои действия", - отметил Миллер в Twitter (X).

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По его словам, Вашингтон внимательно следит за ситуацией.

Российская оккупация Балтийского моря - главные новости

РосСМИ со ссылкой на проект постановления российского правительства заявили, что Россия готовится сдвинуть границу с Литвой и Финляндией в Балтийском море.

В МИД Литвы назвали "умышленной, целенаправленной провокацией с целью запугать соседние страны и их общества" озвученные Россией планы по расширению территориальных вод в Балтийском море рядом.

В свою очередь премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Россия "может испытывать" страны-члены НАТО недавними действиями, связанными с демаркацией своих границ.

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