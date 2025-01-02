По его словам, с этим придется "смириться".

Странам Запада придется терпеть агрессивные действия Российской Федерации, пока глава Кремля Владимир Путин будет жив.

Такое мнение в интервью LIGAnet высказал бывший спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, говоря о дрейфующих российских минах в Черном море и ракетных атаках РФ по Украине, в ходе которых нарушается воздушное пространство стран Евросоюза:

"Путин будет продолжать это делать и в дальнейшем. Поэтому нам придется с этим смириться. Я думаю, что должно быть усиление противовоздушной защиты территории НАТО и даже расширение этой обороны на запад Украины".

В то же время он подчеркнул, что нет никакого оправдания тому, что российские ракеты и беспилотники могут "просто прилетать и все уничтожать". Волкер также добавил, что Черное море надо очистить от мин.

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"Я думаю, что мы будем двигаться в этом направлении. Администрация Байдена боялась, они всегда думали о возможной эскалации с Россией. Я думаю, что после Байдена этот страх эскалации, связанный с обычными делами, вероятно уменьшится", - сказал Волкер.

Он также уверен, что новоизбранный президент США Дональд Трамп будет работать над укреплением НАТО. Отвечая на вопрос, выйдут ли США из НАТО при Трампе, Волкер ответил: "Однозначно, нет". По его словам, это можно объяснить рядом причин:

"Во-первых, НАТО по своей сути - в интересах США. Во-вторых, Трамп может поставить себе в заслугу укрепление НАТО, потому что в 2017 году только три страны тратили на оборону 2% ВВП, сейчас - 24. Он собирается настаивать на том, чтобы НАТО тратило больше, укреплять НАТО, а не выходить из него".

Бывший спецпредставитель Госдепа отметил, что нет никакого способа, как президенту самому вывести Соединенные Штаты из НАТО. "Это потребует гораздо больших и стратегических усилий правительства США, включая Сенат. Он (Трамп) не намерен это делать. И я не думаю, что он хочет даже поднимать эту тему или идти по этому пути", - уверен Волкер.

Планы Трампа

Напомним, что новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп официально вступит в должность 20 января.

Ранее он анонсировал крупнейшую в американской истории операцию по депортации, которая должна начаться уже в его первый день в Белом доме.

Также он потребовал от ХАМАС освобождения заложников, иначе Штаты устроят "ад" на Ближнем Востоке.

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