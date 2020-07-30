Белорусский оппозиционер о задержании "вагнеровцев": это "колхозный спектакль" с участием Путина

По его словам, это «колхозный спектакль», чтобы показать, что «зеленые человечки» уже прибыли в Беларусь и можно ожидать развития по украинскому сценарию.

Белорусский политический и общественный деятель, координатор общественной программы «Европейская Беларусь» Андрей Санников прокомментировал задержание 29 июля в Беларуси представителей российской частной военной компании «Вагнер».

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«Это спектакль, который разыгрывает Лукашенко, скорее всего, с участием Путина. Как мне кажется, есть две цели. Первая, это сбить активность граждан внутри Беларуси, которые уже проголосовали против него и собираются на все большие митинги. И второе, показать Западу, что если вы не поможете сейчас Лукашенко, который объявил себя гарантом независимости, будет как в Украине», – отметил активист в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, это «колхозный спектакль», чтобы показать, что «зеленые человечки» уже прибыли в Беларусь и можно ожидать развития по украинскому сценарию.

«Это полная чушь. Это такое плохое шоу самодеятельное. Я думаю, это спектакль Лукашенко, но, я думаю, что Путин в курсе и не возражает. Почему я говорю, что это спектакль? Объявляют нам, что приехали диверсанты, они готовят теракты на территории Беларуси с взрывами и так далее. И никаких мер не принимают. Хотя бы нота МИД была относительно этих диверсантов в российский МИД? И не было ничего. Границу усилили? Не усилили», - подчеркнул Санников.

Как сообщал УНИАН, 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали около Минска 32 российских боевиков из ЧВК «Вагнер» и еще одного человека на юге страны. По сообщению СМИ, среди них были и те, кто воевал против Украины на Донбассе.

По данным правоохранительных органов Беларуси, поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании. При себе каждый россиянин имел небольшую ручную кладь, и на всех - три больших тяжелые чемоданы, загрузка которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин.

Белорусские власти утверждают, что задержанные связаны с частной военной компанией «Вагнер». В отношении их уже возбуждено уголовное дело о подготовке терактов, они дают показания.

В Кремле заявили, что Россия не признает украинское гражданство задержанных в Беларуси бойцов частной военной компании «Вагнер», а самих военных компаний в России юридически нет.

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