Ермек Нарымбаев прилетел в Алматы из Киева.

В Казахстане прямо в аэропорту задержали ранее осужденного "за разжигание розни" оппозиционного правозащитника. Ермек Нарымбаев прилетел в Алматы из Киева, его сразу же взяли под стражу.

Об этом сообщает казахстанское издание Tengrinews.kz.

По информации издания, которая была получена в прокуратуре Алматы, Нарымбаева задержали сотрудники департамента полиции на транспорте в Международном аэропорту Алматы. Туда заочно осужденный мужчина прилетел из Киева. Нарымбаев был в розыске.

Правозащитника ранее осудили по статье о "разжигании социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни".

Организация Front Line Defenders, которая была основа еще в 2001 году для защиты находящихся в опасности правозащитников, сообщает, что Ермек Нарымбаев является человеком, который раскрывал махинации.

"Он активно участвует в раскрытии финансовых махинаций в ряде банков Казахстана и открыто осуждает правительство страны за неспособность обеспечить защиту прав человека интересов казахского народа. Более того, он проводит юридические консультации для людей, которых банки намеренно ввели в заблуждение. В 2011 году гражданское общество Казахстана признало его заслуги – он получил национальную премию "Свобода", - указано на сайте организации.

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