Тем временем в ЕС готовят очередной пакет санкций против Беларуси за спровоцированный миграционный кризис на границе Евросоюза.

Александр Лукашенко подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за публичные призывы к мировому сообществу ввести против его режима санкции.

Об этом сообщает государственное белорусское агентство Белта.

За призывы к рядовым лицам правоохранительные органы Лукашенко будут наказывать лишением свободы до 6 лет.

10 лет тюрьмы грозит гражданам, которые будут обращаться по введению / усилению санкций к иностранным государствам, международным организациям и тому подобное.

Читайте такжеНовый канцлер Австрии настаивает на запуске "Северного потока-2"12 лет – если такие заявления озвучены должностным лицом "с использованием своих служебных полномочий" или привели к другим тяжким последствиям, например, к ограничению торговли, включению предприятий в санкционный список".

Реализацию "мер" объясняют "адекватным ответом на попытки нанести вред национальной безопасности со стороны деструктивных сил".

Что предшествовало

Министры иностранных дел стран Евросоюза во вторник достигли политической договоренности по введение новых санкций против Беларуси за спровоцированный Лукашенко миграционный кризис на польско-белорусской границе.

Ожидается, что в обновленный санкционный список попадут около 30-40 человек и организаций.

Санкции против режима Лукашенко были введены еще осенью 2020 года в связи с силовым разгоном мирных протестов и политических преследований граждан. С тех пор ЕС и США регулярно их усиливают – учитывая действия и решения самопровозглашенного президента.

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Автор: Яна Ставская