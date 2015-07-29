Ученые впервые увидели полярное сияние за пределами Солнечной системы

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статью, опубликованную в журнале Nature.

"Коричневые карлики занимают промежуточное положение между звездами и планетами, и наши результаты дают еще больше аргументов в пользу того, что они являются "перекачанными" планетами, а не "неудавшимися звездами". Мы и до этого знали, что в атмосферах этих карликов есть облака, хотя и из тех минералов, которые на Земле составляют основу пород, и теперь мы знаем, что на них тоже бывают мощные полярные сияния", — заявил Стюарт Литтлфейр из университета Шеффилда (Великобритания).

Литтлфейр и его коллеги совершили это открытие, наблюдая за рядом коричневых карликов в созвездии Лиры при помощи радиотелескопа VLA и гавайской обсерватории Кека, работающей в оптическом диапазоне.

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Коричневыми карликами, первые из которых были найдены в 1995 году, астрономы называют переходные объекты между звездами и планетами. Масса таких несостоявшихся звезд — менее 7% массы Солнца — слишком мала для возникновения термоядерной реакции в их недрах. Поэтому коричневые карлики постепенно угасают и охлаждаются.

Как объясняет Литтлфейр, за последние годы ученые открыли ряд необычных черт коричневых карликов – наличие погоды на них, свинцовых и минеральных "облаков" и ряда других свойств, которые заставили многих астрономов считать, что они на самом деле являются очень крупными планетами, а не звездами.

Внимание авторов статьи привлек карлик LSR J1835+3259, расположенный относительно близко к Земле – он удален от нас лишь на 18 световых лет. Столь небольшое расстояние позволило ученым открыть еще одно удивительное свойство коричневых карликов, сближающее их с планетами.

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Когда ученые начали анализировать данные VLA, они обнаружили, что от этого карлика периодически исходили яркие пучки радиоволн, чья сила периодически росла и падала, и которые были поляризованы необычным образом, указывавшим на то, что источник излучения находился на поверхности LSR J1835+3259 или что он вращался вместе с ним.

Пытаясь раскрыть его природу, Литтлфейр и его коллеги изучили фотографии LSR J1835+3259, полученные в оптическом диапазоне. В этот момент они поняли, что эти волны вырабатывались мощнейшим полярным сиянием.

Об этом говорило то, что яркость коричневого карлика, тусклого и крайне стабильного по своей природе, достаточно сильно менялась по мере вращения этого объекта. Сила этого сияния в несколько раз превышала те, которые наблюдаются на Земле, и была примерно в пять раз ниже, чем у мощнейших полярных вспышек на Юпитере.

"Я всегда хотел увидеть полярные сияния на Земле, но у меня пока не было возможностей посетить север и увидеть их. Крайне ироничным выглядит то, что мне удалось стать свидетелем полярного "светового шоу", гораздо более яркого и мощного, не здесь, а в десятках световых лет от Земли", — заключает Литтлфейр.

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Как сообщал УНИАН ранее, в ночь с 22 на 23 июня в разных уголках Земли можно было наблюдать северное сияние. Астронавт Скотт Келли показал северное сияние над нашей планетой с международной космической станции.