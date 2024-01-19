Теперь Япония вошла в клуб из пяти стран мира, которым удалось успешно приземлить на Луне свою технику.

Японский космический корабль успешно сел на поверхности Луны. Таким образом Япония присоединилась к эксклюзивному клуб стран, которые смогли осуществить подобное, сообщает BBC.

Модуль SLIM (Smart Lander for Investigating Moon - Умный посадочный аппарат для исследования Луны) был запущен еще в сентябре 2023 года. Сегодня, около 17:20 по киевскому времени аппарат совершил успешную, хотя и не беспроблемную посадку на поверхность естественного спутника Земли.

Главная цель Slim - опробовать новые технологии точной навигации, в частности во время приземления, которое должно было произойти в радиусе 100 м от целевого места вблизи кратера Шиоли. Во время посадки аппарат делал фотографии поверхности и сравнивал их с подробными картами кратеров, чтобы в реальном времени корректировать работу двигателя и приземлиться точно в заданном месте.

Президент Японского космического агентства (Jaxa) Хироши Ямакава подтвердил, что космический корабль Slim успешно приземлился на Луне. Но второй высокопоставленный представитель Jaxa Хитоши Кунинака на пресс-конференции уточнил, что корабль имеет проблемы с солнечными генераторами, хотя и общается с диспетчерами на Земле.

Представители агентства говорят, что в целом большая часть оборудования работает правильно, поэтому посадка прошла успешно. В остальном, если бы аппарат столкнулся с поверхностью на большой скорости, дело бы не ограничилось неисправной солнечной батареей.

Отмечается, что мощностей бортового аккумулятора хватит на несколько часов, и что команда на Земле сделает все возможное за это время, чтобы солнечные генераторы начали работать. Если же этого не удастся, то на успешной посадке миссия аппарата фактически и закончится.

Как объяснил Майкл Бристоу, редактор BBC в Азиатско-Тихоокеанском регионе, престиж и конкуренция с Китаем являются серьезными мотивами для попыток Японии успешно высадиться на Луне. По его словам, Япония не хочет, чтобы ее считали отсталой от своего ближайшего соседа, который уже давно вошел в клуб стран, которые успешно высадились на Луну.

Приземление космических аппаратов на Луне

Успешно посадив свой космический аппарат на Луне, Япония стала пятой страной в истории, которой удавалось подобное. Несмотря на то, что исследование околоземного космоса развивается быстрыми темпами, успешная посадка на Луне является сверхсложной технической задачей.

Говоря о государственных космических программах, только около половины всех попыток достичь поверхности Луны были успешными. Это удавалось Советскому союзу, США, Китаю и Индии, вошедшей в этот "клуб" только в прошлом году.

А вот "великая космическая сверхдержава", которой себя считает Россия, удосужиться на это до сих пор не смогла. Распиаренный российский спутник разбился при попытке совершить посадку на Луне в августе прошлого года.

Правда, проблемы возникали не только у россиян. В 2022 году неудачу потерпела та же Япония. Предыдущие попытки Индии и Израиля потерпели неудачу. Если же говорить о неправительственных частных попытках посадки аппаратов на Луне, то их насчитывается несколько десятков – все они были провальными.

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