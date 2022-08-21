Япония в последние годы увеличила свои военные расходы и перешла к более упорной стратегии.

Япония может разместить 1 000 крылатых ракет большой дальности для усиления своего потенциала и противодействия Китаю.

Об этом сообщает газета Yomiuri.

Для этого планируется модифицировать ракету с дальностью 100 км, чтобы увеличить ее до 1000 км. Оружие будет размещено вокруг южных островов Нансей. Оно сможет дотянуться до прибрежных районов Северной Кореи и Китая.

Отметим, что Япония в последние годы увеличила свои военные расходы и взяла более упорную стратегию. Несмотря на это, страна воздерживалась от развертывания ракет большой дальности из-за ограничений на оружие, которое может поражать цели на чужой территории.

Вероятно, Япония изменила свое решение вследствие региональной напряженности, которая усилилась в этом месяце после визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайвань.

Что произошло на Тайване

Пелоси вопреки угрозам Китая совершила визит на Тайвань, став самым высокопоставленным чиновником США, посетившим остров за последние 25 лет.

КНР в ответ начала военные учения у берегов Тайваня. Власти Тайваня назвали их имитацией нападения.

Китай разорвал диалог с США в военной и климатической сферах. А против Пелоси и ее ближайших родственников в Поднебесной ввели санкции.

Вас также могут заинтересовать новости: