Администрация Байдена и другие западные правительства были "парализованы страхом", что Россия может использовать тактическое ядерное оружие, отметил генерал.

Правитель России Владимир Путин не прекратит ядерные угрозы. Такое мнение высказал генерал-лейтенант США в отставке и бывший командующий армии США в Европе Бен Ходжес в интервью The Sun.

"Я думаю, что будет продолжение их политики ядерных угроз, что, если мы сделаем определенные вещи, они применят ядерное оружие… Они увидели, насколько это эффективно за последние три года", - заявил он.

По словам генерала, Администрация президента США Джо Байдена и другие западные правительства были "парализованы страхом", что Россия может использовать тактическое ядерное оружие.

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При этом Ходжес обвинил Запад в неспособности серьезно отнестись к российской угрозе, отреагировать на то, что Путин сделал против Украины, и признать, что в его же интересах помочь Киеву победить:

"Мы не смогли достаточно сплотиться и не продемонстрировали политической воли, чтобы использовать наши преимущества, чтобы помочь Украине победить Россию".

Напомним, ранее в Business Insider констатировали, что Россия испытывает серьезные трудности с запуском межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат". В связи с этим она зависит от старых более слабых ракет, пока другие крупные державы модернизируют свои ядерные силы.

Отмечалось, что Без нового "Сармата" РФ придется полагаться на старые ракеты, продлевая их срок службы, но это не может продолжаться бесконечно.

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