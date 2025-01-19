Без нового "Сармата" РФ придется полагаться на старые ракеты, продлевая их срок службы, но это не может продолжаться бесконечно, акцентировали в издании.

Россия испытывает серьезные трудности с запуском своей новейшей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 "Сармат". В связи с этим она зависит от старых более слабых ракет, пока другие крупные державы модернизируют ядерные силы, констатировали в Business Insider.

Издание напомнило, как на фоне множества других проблем "Сармат" потерпел неудачу во время испытаний в сентябре 2024 года.

Эксперт по ракетам в ядерном проекте Осло Фабиан заявил, что эти испытания были "катастрофическими":

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"Это даже не то, что ракета не смогла поразить цель, и вы можете сказать: "О, система наведения на самом деле не сработала". Нет, все взорвалось… Что-то принципиально не так с двигательной системой, что, конечно, катастрофично. И поэтому, если бы я был Россией, я думаю, что на данный момент я бы беспокоился об этом".

Без нового "Сармата" РФ придется полагаться на старые ракеты, продлевая их срок службы, но это не может продолжаться бесконечно, акцентируется в публикации:

"Задержка с "Сарматом" или даже отмена программы означали бы, что России придется продолжать использовать старые системы, поскольку такие страны, как Китай, размещают новые МБР DF-41, а США продвигают модернизацию своих сил МБР в рамках программы Sentinel".

Отмечается, что "Сармат" призван заменить советскую ракету Р-36 (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана"). Как заявил эксперт по ракетным технологиям в Международном институте стратегических исследований Тимоти Райт о ракете Р-36, ее срок службы "уже действительно истек", однако россиянам приходится его продлевать.

"Они могут сделать не так уж много. В какой-то момент детали начнут выходить из строя… а они больше их не производят", - сказал он.

Райт предположил, что России "придется начать разборку существующих ракет, выводя их из эксплуатации, списывая или снимая их с так называемого боевого дежурства".

Также он отметил, что вряд ли Россия решила отменить программу "Сармат", ведь Путин "вложил много пропаганды в эту систему"

Однако, большие задержки с вводом в эксплуатацию "Сармата", вероятно, создадут проблемы для России, поскольку заменить его нечем, добавили в издании.

Российская ракета "Сармат - что известно

По данным из открытых источников, предполагается, что дальность полета "Сармата" может составлять до 18 тысяч километров, стартовая масса - около 208 тонн. А нести он сможет до 16 ядерных боеголовок индивидуального наведения, а также гиперзвуковые планирующие боеголовки "Авангард".

Согласно информации Центра стратегических и международных исследований (CSIS), по состоянию на май 2023 года в России было развернуто 1674 боеголовки, а общий запас составлял 4489.

Напомним, ранее сообщалось, что 22 сентября в России во время испытания взорвалась межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 "Сармат". Она сдетонировала в шахте.

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