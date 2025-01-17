'Меня предупреждали': Байден боялся покушения в Киеве, но не от Путина

Действующий президент США Джо Байден признался, что во время визита в Киев в 2023 году боялся покушения, но не от Владимира Путина, а от "украинских радикалов", которые работают на РФ.
Об этом он заявил в интервью телеканалу MSNBC. Он отметил, что считал маловероятными потенциальные намерения Путина совершить покушение на президента США.
Байден отметил, что его предупреждали о вероятности покушения. Секретная служба была недовольна решением о визите в Киев.
"Все меня предупреждали... Я не думал, что Путин решится устранить американского президента. Я больше волновался, что радикальные элементы в Украине, которые находились под контролем или сотрудничали с россиянами, могут попытаться это сделать", - сказал он.
Именно поэтому для этой многочасовой поездки в Киев Белый дом собрал команду высококвалифицированных специалистов по безопасности. Эта поездка, по словам Байдена, была демонстрацией того, что Украина имеет поддержку, и США - лидер этой поддержки.
Визит Джо Байдена в Киев в 2023 году
Президент США Джо Байден совершил неожиданный визит в Киев 20 февраля 2023 года, накануне первой годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.
Байден встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским, выразив солидарность с украинским народом. Также он объявил о новом пакете военной помощи на $500 миллионов, включая артиллерию, боеприпасы и другую технику.
Американский лидер отметил несокрушимость Украины в борьбе за свою независимость и поддержку со стороны США и союзников. Визит состоялся в условиях повышенной безопасности и стал символом международной поддержки Украины в ее борьбе против агрессии России.