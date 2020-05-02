На самой большой плавбазе России произошел взрыв (фото)
09:16, 02 мая 2020Мир
2008 0
За 10 минут прибыли спасатели. В ходе разведки специалисты заметили задымление в трюме судна.
25.mchs.gov.ru
На плавбазе «Всеволод Сибирцев» в России загорелся трюм одного из судов.
Об этом сообщает МЧС РФ.
Читайте такжеТрамп отреагировал на появление ким Чен Ына
2 мая в 8:50 на пульт пожарной охраны Находкинского городского округа поступил сигнал о том, что на территории судоремонтного завода, по предварительной информации, в результате сварочных работ произошло возгорание на плавбазе «Всеволод Сибирцев».
За 10 минут прибыли спасатели. В ходе разведки специалисты заметили задымление в трюме судна.
При этом российские СМИ пишут, что на территории завода взорвался газовый баллон; один человек погиб, еще один – госпитализирован.
Как сообщал УНИАН, десять военных пострадали от взрыва самодельной взрывчатки, нацеленной на их бронированный автомобиль, на северо-востоке Египта.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter