На самой большой плавбазе России произошел взрыв (фото)

За 10 минут прибыли спасатели. В ходе разведки специалисты заметили задымление в трюме судна.

На плавбазе «Всеволод Сибирцев» в России загорелся трюм одного из судов.

Об этом сообщает МЧС РФ.

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2 мая в 8:50 на пульт пожарной охраны Находкинского городского округа поступил сигнал о том, что на территории судоремонтного завода, по предварительной информации, в результате сварочных работ произошло возгорание на плавбазе «Всеволод Сибирцев».

За 10 минут прибыли спасатели. В ходе разведки специалисты заметили задымление в трюме судна.

При этом российские СМИ пишут, что на территории завода взорвался газовый баллон; один человек погиб, еще один – госпитализирован.

Как сообщал УНИАН, десять военных пострадали от взрыва самодельной взрывчатки, нацеленной на их бронированный автомобиль, на северо-востоке Египта.