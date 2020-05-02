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На самой большой плавбазе России произошел взрыв (фото)

09:16, 02 мая 2020
Мир
2008 0
25.mchs.gov.ru

Об этом сообщает МЧС РФ.

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2 мая в 8:50 на пульт пожарной охраны Находкинского городского округа поступил сигнал о том, что на территории судоремонтного завода, по предварительной информации, в результате сварочных работ произошло возгорание на плавбазе «Всеволод Сибирцев».

За 10 минут прибыли спасатели. В ходе разведки специалисты заметили задымление в трюме судна.

При этом российские СМИ пишут, что на территории завода взорвался газовый баллон; один человек погиб, еще один – госпитализирован.

Как сообщал УНИАН, десять военных пострадали от взрыва самодельной взрывчатки, нацеленной на их бронированный автомобиль, на северо-востоке Египта.

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