В Египте террористы взорвали автомобиль с военными, 10 пострадавших

От взрыва пострадало двое офицеров и восемь солдат.

Десять военных пострадали от взрыва самодельной взрывчатки, нацеленной на их бронированный автомобиль на северо-востоке Египта.

Об этом сообщает Xinhua.

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Армия Египта пока не уточнила, есть ли среди пострадавших погибшие. От взрыва пострадало двое офицеров и восемь солдат.

«Вооруженные силы отмечают необходимость продолжения боевых действий против террористических элементов с целью поддержания безопасности и стабильности нации», – говорится в официальном заявлении.

Отмечается, что Египет борется с волной террористов, которые привели к гибели уже сотни полицейских, солдат и гражданских лиц после свержения с президентского кресла исламиста Мохамеда Мурси в 2013 году.

Большинство террористических актов в Египте за последние несколько лет были объявлены синайскою группой, лояльной к группе Исламистского государства.

Среди прочего, египетские силы безопасности убили сотни террористов и арестованы тысячи подозреваемых во время антитеррористической операции в стране.

Как сообщал УНИАН, Израиль нанес ракетный удар по сирийской провинции Эль-Кунейтра.