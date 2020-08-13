В Бейруте по делу о взрыве допросят ряд министров - СМИ
10:49, 13 августа 2020Мир
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По данным СМИ, допрашивать будут министров финансов и труда.
Взрыв в Бейруте \ REUTERS
Прокуратура Ливана допросит нескольких бывших и действующих министров по делу о взрыве в порту Бейрута.
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Как утверждают источники газетыal-Sharq al-Awsat, допрашивать будут министров финансов и труда, передают «РИА Новости». В частности, власти допросят экс-министра труда Гази аль-Ариди, а также тех, кто занимал пост после него: Гази Зейтера, Юсефа Фаньянуса и Мишеля Наджара. Также будут допрошены бывшие министры финансов. После этого дело передадут в парламент.
Взрыв в Ливане: что произошло
- Мощный взрыв в Бейруте произошел 4 августа.
- В результате, по последним данным, погибли до 220 человек, был полностью разрушен порт, повреждена половина городских зданий, многие люди остались без жилья.
- Власти заявили, что причиной взрыва могло стать неправильное хранение 2750 тонн аммиачной селитры. Однако рассматриваются несколько причин случившегося, в том числе и воздействие «внешних сил».
- 10 августа на фоне трагедии в Ливане вспыхнули протесты, на этом фоне правительство ушло в отставку.
- 11 августа в стране после отставки правительства приостановились уличные беспорядки.
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