В Бейруте по делу о взрыве допросят ряд министров - СМИ

По данным СМИ, допрашивать будут министров финансов и труда.

Прокуратура Ливана допросит нескольких бывших и действующих министров по делу о взрыве в порту Бейрута.

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Как утверждают источники газетыal-Sharq al-Awsat, допрашивать будут министров финансов и труда, передают «РИА Новости». В частности, власти допросят экс-министра труда Гази аль-Ариди, а также тех, кто занимал пост после него: Гази Зейтера, Юсефа Фаньянуса и Мишеля Наджара. Также будут допрошены бывшие министры финансов. После этого дело передадут в парламент.

Взрыв в Ливане: что произошло

Мощный взрыв в Бейруте произошел 4 августа.

В результате, по последним данным, погибли до 220 человек, был полностью разрушен порт, повреждена половина городских зданий, многие люди остались без жилья.

Власти заявили, что причиной взрыва могло стать неправильное хранение 2750 тонн аммиачной селитры. Однако рассматриваются несколько причин случившегося, в том числе и воздействие «внешних сил».

10 августа на фоне трагедии в Ливане вспыхнули протесты, на этом фоне правительство ушло в отставку.

11 августа в стране после отставки правительства приостановились уличные беспорядки.



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