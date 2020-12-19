В больнице в городе Газиантеп на юге Турции взорвался кислородный аппарат. По меньшей мере восемь человек стали жертвами взрыва.
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Об этом сообщает агенство Anadolu.
Взрыв произошел в отделении интенсивной терапии для больных с коронавирусом в больнице университетского госпиталя Газиантепа. Данные о пострадавших не приводятся.
Сообщается, что 7 человек погибли в отделении реанимации, еще один человек скончался во время перевода в другую больницу. Возраст погибших составляет от 56 до 85 лет.
14 других пациентов отделения перевели в другие больницы, способные принимать инфицированных COVID-19.
Полиция проводит расследование происшествия.
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