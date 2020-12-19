Пациенты больницы, проходившие лечение от COVID-19, были переведены в другие медицинские учреждения.

В больнице в городе Газиантеп на юге Турции взорвался кислородный аппарат. По меньшей мере восемь человек стали жертвами взрыва.

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Об этом сообщает агенство Anadolu.

Взрыв произошел в отделении интенсивной терапии для больных с коронавирусом в больнице университетского госпиталя Газиантепа. Данные о пострадавших не приводятся.

Сообщается, что 7 человек погибли в отделении реанимации, еще один человек скончался во время перевода в другую больницу. Возраст погибших составляет от 56 до 85 лет.

14 других пациентов отделения перевели в другие больницы, способные принимать инфицированных COVID-19.

Полиция проводит расследование происшествия.

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Автор: Светлана Закелова