Уже работают рестораны: жительница Бейрута рассказала, как город приходит в себя после взрыва

После взрыва паники в городе нет, люди не сидят дома.

Казашка, которая живет в Бейруте, рассказала, что почувствовала во время мощного взрыва и как он повлиял на жизнь людей в столице Ливана. Так, по словам женщины, сегодня город, кроме района взрыва, живет обычной жизнью, никакой паники среди людей не наблюдается.

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"К счастью ни я, ни мои близкие и знакомые не пострадали. Люди не в панике, они не боятся выходить на улицу, они не сидят сегодня дома. Мой муж работает в ресторане, который сегодня открылся и в который люди утром пришли пить кофе. Волна взрыва ресторан не задела, там минимальные лишь повреждения. Улица, где рестораны, вся работает. Не так загружены, но люди ходят и что-то покупают, машины и мопеды ездят. Проблем с продуктами нет ", - рассказала ТСН жительница Бейрута.

Женщина также отметила, что во время взрыва находилась в 15 км от места ЧП и подумала, что это землетрясение. "Вчера около шести вчера я находилась в 15 км от взрыва, была в здании с витринами. Начало сильно трястись стекло, где-то секунд 5 оно очень громко тряслось, но не сломалось. Мы выбежали на улицу и подумали, что это землетрясение. Взрыва и дыма не видели ", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, вечером 4 августа в порту столицы Ливана Бейруте произошел мощный взрыв, пока известно о как минимум 100 погибших и почти 4000 раненых.

Власти Ливана объявила столицу зоной бедствия.

Бригадный генерал Аббас Ибрагим заявил, что в ангаре в районе взрыва хранились конфискованные взрывоопасные материалы, их якобы готовили к уничтожению.

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