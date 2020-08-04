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Взрыв в Ливане: сообщается о 10 погибших и большом количестве пострадавших (фото, видео)

20:13, 04 августа 2020
Мир
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Фото REUTERS

Об этом сообщает Reuters.

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"Ливанские службы безопасности и медицинские источники сообщают, что по меньшей мере 10 человек погибли после взрыва в Бейруте", - говорится в сообщении.

Министр здравоохранения страны также сообщил об "очень высоком числе пострадавших".

Местные СМИ сообщают, что под завалами могут находиться десятки пострадавших.

Напомним, как сообщал УНИАН, сегодня в Бейруте произошел мощный взрыв. На данный момент причины взрыва неизвестны.

Некоторый СМИ сообщают о двух взрывах, прогремевших с разницей в 15 минут. Один из них прогремел в порту, а другой - недалеко от резиденции премьер-министра страны.

На видео, опубликованных очевидцами в соцсетях, видно, как огромная взрывная волна сметает все на своем пути.

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