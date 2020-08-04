Взрыв в Ливане: сообщается о 10 погибших и большом количестве пострадавших (фото, видео)
В столице Ливана Бейруте прогремел мощный взрыв, жертвами которого стали, по меньшей мере, 10 человек.
Об этом сообщает Reuters.
Читайте такжеВ столице Ливана прогремел мощный взрыв (фото, видео)
"Ливанские службы безопасности и медицинские источники сообщают, что по меньшей мере 10 человек погибли после взрыва в Бейруте", - говорится в сообщении.
Министр здравоохранения страны также сообщил об "очень высоком числе пострадавших".
Местные СМИ сообщают, что под завалами могут находиться десятки пострадавших.
Напомним, как сообщал УНИАН, сегодня в Бейруте произошел мощный взрыв. На данный момент причины взрыва неизвестны.
Некоторый СМИ сообщают о двух взрывах, прогремевших с разницей в 15 минут. Один из них прогремел в порту, а другой - недалеко от резиденции премьер-министра страны.
На видео, опубликованных очевидцами в соцсетях, видно, как огромная взрывная волна сметает все на своем пути.
Looks like lots of minor crackling explosions preceding the big blast. Local media reports fireworks storage. Unclear for now. pic.twitter.com/pzYp34qogG— Tobias Schneider (@tobiaschneider) August 4, 2020
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram