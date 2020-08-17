Кабмин принял решение о предоставлении гуманитарной помощи Ливану

Правительство распорядилось выделить из резервного фонда госбюджета 8,4 млн грн Министерству внутренних дел для оказания гуманитарной помощи пострадавшему от взрыва населению в Бейруте.

Кабинет министров Украины принял решение о предоставлении гуманитарной помощи Ливану, где 4 августа также произошел мощный взрыв в порту Бейрута.

Как сообщает пресс-служба правительства , соответствующий проект распоряжения Кабмин принял сегодня, 17 августа, на внеочередном заседании.

"Во исполнение указа президента Украины от 14 августа 2020 года правительство распорядилось выделить из резервного фонда государственного бюджета 8,4 млн грн Министерству внутренних дел для оказания гуманитарной помощи пострадавшему от взрыва населению в г. Бейруте", - говорится в сообщении.

МВД совместно с Государственной службой чрезвычайных ситуаций и Национальной гвардией должны обеспечить закупку, отправление, доставку и передачу груза гуманитарной помощи в виде лекарственных средств, изделий медицинского назначения и муки пшеничной.

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4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв. По данным правительства, взорвалось 2750 тонн селитры (нитрата аммония), хранившегося на складе около 6 лет без соблюдения необходимых мер безопасности.

В результате взрыва разрушен сам порт, а также значительная часть города. Власти Ливана объявили столицу зоной бедствия.

Сообщалось о 220 погибших, около 6 тыс. травмированных и 110 пропавших без вести.

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Автор: Леся Лещенко