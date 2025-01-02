Пребывание на территории, принадлежащей республиканцу, помогло обеспечить Маску легкий доступ к Трампу.

После выборов в США американский миллиардер Илон Маск поселился в резиденции избранного президента Дональда Трампа. Он арендует коттедж на территории поместья.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники. Отмечается, что такая "близость" Маска к Трампу позволяет ему находиться во внутреннем кругу республиканца.

По данным издания, Маск использует один из коттеджей, сдаваемых в аренду в собственности Трампа в Мар-а-Лаго. Коттедж, в котором он остановился находится неподалеку от главного дома. Пребывание на территории, принадлежащей республиканцу, помогло обеспечить Маску легкий доступ к Трампу.

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"Маск, который потратил более четверти миллиарда долларов в последние месяцы нынешнего избирательного цикла, чтобы помочь избраться Трампу, присутствовал на совещаниях персонала в чайной Мар-а-Лаго, участвовал в телефонных разговорах с иностранными лидерами и проводил часы с Трампом в его офисе. Сотрудники Маска из его различных бизнесов также активно участвовали в переходном процессе, проверяя потенциальных кандидатов на высшие административные должности во время собеседований в переходном штабе Трампа в Вест-Палм-Бич", – говорится в материале.

Илон Маск и политика: последние новости

В Германии обвинили американского миллиардера Илона Маска в попытке повлиять на выборы. Произошло это после того, как он заявил, что только радикальная партия "Альтернатива для Германии" может спасти страну.

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что поддержка AfD со стороны Маска – "логичная и систематическая" игра на ослабление Европы.

В то же время канцлер Олаф Шольц отметил в новогоднем обращении, что только немцы имеют право решать, "куда Германия пойдет дальше" после выборов 23 февраля, добавив, что "это не будет решаться владельцами социальных сетей".

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