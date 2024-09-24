Криволап заметил, что российский диктатор еще ни разу не присутствовал на испытаниях хваленой разработки.

На днях распиаренная российская ракета "Сармат" взорвалась прямо во время испытаний. Как отметил авиационный эксперт, аналитик Константин Криволап это свидетельствует о "падении имперского величия РФ".

В комментарии телеканалу Freedom он напомнил, что ракеты "Сармат" россияне испытывают уже не впервые, и довольно регулярно. Примечательно, что ни разу на этих испытаниях не было российского диктатора Владимира Путина, который, видимо, имеет какое-то чутье на потенциальную опасность.

"Такую окраску облака при взрыве дает только окислитель, а именно азотная кислота. А то, что привело к утечке топлива и такому возгоранию, говорит о падении имперского величия РФ. Ведь там несколько систем защиты, которые дублируют друг друга и которые должны предотвращать подобные ситуации. Но они не сработали", – пояснил эксперт.

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Отмечается, что подобные катастрофы уже случались – в 60-х годах прошлого века. Но это было началом истории ракетной техники, и с тех пор такого не повторялось. Поэтому то, что случилось на просторах страны-агрессора – уникальная авария.

"Я думаю, там очень много погибших на самом деле. И вокруг – достаточно большая территория заражена. Мы еще не все видим, потому что азотная кислота действует не очень быстро, она влияет постепенно", – констатировал он.

Взрыв ракеты "Сармат" в России

22 сентября сообщалось, что в России прямо во время испытания взорвалась ядерная межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 "Сармат". Она сдетонировала в шахте, уничтожив полигон.

Тогда аналитики обратили внимание, что в район полигона приезжали четыре пожарные машины, которые якобы "среагировали на лесной пожар".

Как это часто случается в России, там заявили, что ничего не знают об инциденте. Так, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что не располагает информацией о провале, который уже несколько дней обсуждает весь мир.

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