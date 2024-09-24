На днях распиаренная российская ракета "Сармат" взорвалась прямо во время испытаний. Как отметил авиационный эксперт, аналитик Константин Криволап это свидетельствует о "падении имперского величия РФ".
В комментарии телеканалу Freedom он напомнил, что ракеты "Сармат" россияне испытывают уже не впервые, и довольно регулярно. Примечательно, что ни разу на этих испытаниях не было российского диктатора Владимира Путина, который, видимо, имеет какое-то чутье на потенциальную опасность.
"Такую окраску облака при взрыве дает только окислитель, а именно азотная кислота. А то, что привело к утечке топлива и такому возгоранию, говорит о падении имперского величия РФ. Ведь там несколько систем защиты, которые дублируют друг друга и которые должны предотвращать подобные ситуации. Но они не сработали", – пояснил эксперт.
Отмечается, что подобные катастрофы уже случались – в 60-х годах прошлого века. Но это было началом истории ракетной техники, и с тех пор такого не повторялось. Поэтому то, что случилось на просторах страны-агрессора – уникальная авария.
"Я думаю, там очень много погибших на самом деле. И вокруг – достаточно большая территория заражена. Мы еще не все видим, потому что азотная кислота действует не очень быстро, она влияет постепенно", – констатировал он.
Взрыв ракеты "Сармат" в России
22 сентября сообщалось, что в России прямо во время испытания взорвалась ядерная межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 "Сармат". Она сдетонировала в шахте, уничтожив полигон.
Тогда аналитики обратили внимание, что в район полигона приезжали четыре пожарные машины, которые якобы "среагировали на лесной пожар".
Как это часто случается в России, там заявили, что ничего не знают об инциденте. Так, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что не располагает информацией о провале, который уже несколько дней обсуждает весь мир.