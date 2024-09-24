В России состоялся неудачный запуск межконтинентальной ракеты "Сармат", поэтому эксперты попытались разобрать, что стало проблемой.

Во время испытаний в РФ прямо в шахте взорвалась ядерная межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 "Сармат". Эксперты предполагают, что причиной этому стали проблемы с жидкостной силовой установкой, пишет Der Spiegel.

Норвежские специалисты по землетрясениям из института Norsar не смогли найти подтверждений сильному взрыву, тогда как эксперт Джордж Баррос из Института изучения войны заявил, что диаметр воронки после провального запуска составил примерно 62 метра.

В материале говорится, что "Сармат", при массе более 200 тонн, в 6 раз тяжелее и в два раза длиннее (35 метров), нежели американские ядерные ракеты Minuteman III. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что РС-28 "Сармат" может обойти все современные средства ПРО, так как обладает лучшими тактико-техническими характеристиками.

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"Когда вы испытываете новые системы, вы должны ожидать ошибок на начальном этапе. Но в случае с "Сарматом" это выглядит как большая ошибка", - заявил изданию эксперт Международного института стратегических исследований Тимоти Райт.

Он также предположил, что проблема может заключаться в жидкостной силовой установке, у России могут быть трудности с подобными технологиями.

Европейский эксперт в области ракет Маркус Шиллер в комментарии СМИ утверждает:

"Россия не представляет хорошей картины в разработке этой ракеты. Этот инцидент еще раз показывает, что в российской оружейной промышленности не все гладко"

А вот Кристиан Мёллинг из Фонда Бертельсманна добавил, что неудачные испытания "Сармата" вредят имиджу РФ.

"Эксперты смотрят на разработку "Сармата" и теперь смеются от души", — подытожил он.

Другие новости про "Сармат"

Ранее УНИАН сообщал, что, до неудачного запуска, Володин пригрозил ракетным ударом по Страсбургу. Он обратился к Европарламенту с угрозами из-за призыва призвал снять с Украины ограничения на удары по территории РФ.

"Если такое произойдет, Россия даст жесткий ответ с использованием более мощного оружия. Ни у кого не должно быть иллюзий на этот счет. Государственная Дума настаивает на этом", - заявил Володин.

Кроме того, в Кремле тоже прокомментировали эпический провал на испытаниях ракеты "Сармат". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил обратиться к военным для получения ответа по этому вопросу.

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