Президент ФРГ подчеркнул, кто угрожает странам Балтии - тот угрожает НАТО и Германии.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил обеспокоенность из-за военной напряженности на восточном фланге НАТО и заверил страны Балтии в солидарности Альянса.

Об этом сообщает DW.

"Не проходит и дня без того, чтобы российские военные самолеты не поднялись в небо над Балтийским морем. Все чаще при этом они нарушают воздушное пространство ваших государств", - сказал Штайнмайер во время обеда с президентами Эстонии, Латвии и Литвы - Керсти Кальюлайд, Эгилсом Левитсом и Гитанасом науседой.

"Ситуация с угрозами и риск возникновения инцидентов со времени незаконной аннексии Крыма и Донбасса, со времени стягивания (российских - УНИАН) войск к границе Украины стали настолько серьезными, какими не были уже давно", - отметил он.

При этом президент ФРГ заверил, что "в этой ситуации вы - не одинокие".

"Кто угрожает государствам Балтии, тот угрожает и всему НАТО, тот угрожает Германии... Именно поэтому Бундесвер возглавляет контингент НАТО в Литве, именно поэтому немецкие военно-воздушные силы в порядке ротации с другими партнерами по Альянсу защищают воздушное пространство над Балтийским морем", - подчеркнул Штайнмайер.

"Тем самым мы четко показываем: территориальная целостность и независимость государств НАТО не могут быть предметом торга", - сказал он.

Президент Германии также раскритиковал "циничные атаки белорусского режима" на границы стран Балтии, имея в виду поток мигрантов с Ближнего Востока через Беларусь.

Поводом для приема президентом Германии своих коллег с балтийским государств во дворце Бельвью в Берлине стало столетие установления дипломатических отношений между ФРГ и этими странами, а также 30-летие восстановления дипотношений после падения "железного занавеса".

Военные учения России и Беларуси "Запад-2021"

10 сентября РФ и Беларусь начали совместные стратегические учения "Запад-2021". По информации российского Минобороны, практические действия войск стартовали одновременно на девяти полигонах на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах в Республике Беларусь.

По официальным данным, в учениях принимают участие около 200 тысяч военнослужащих, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в частности, более 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

На территории Беларуси к учениям привлечено 12 800 человек, в том числе до 2 500 российских военнослужащих более 30 самолетов и вертолетов, до 350 единиц боевой техники, в том числе около 140 танков, до 110 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов.

Среди целей учений заявляются "проверка уровня готовности и способности органов военного управления сил Республики Беларусь и Российской Федерации до совместных действий при решении задач обеспечения военной безопасности и территориальной целостности Союзного государства", а также "получение практики командующими, командирами и штабами по управлению войсками во время совместных действий по отражению агрессии против Союзного государства".

Автор: Леся Лещенко