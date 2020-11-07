По словам президента, Украина оптимистична относительно стратегического партнерства с Соединенными Штатами.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Джо Байдена с предварительными результатами на президентских выборах в США.

Об этом глава государства заявил в микроблоге Twitter.

"Поздравление Джо Байдена и Камали Харрис. Украина оптимистична относительно стратегического партнерства с Соединенными Штатами. Украина и США всегда сотрудничали в вопросах безопасности, торговли, инвестиций, демократии, борьбы с коррупцией. Наша дружба становится только сильнее", - подчеркнул Зеленский.

Победа Байдена на выборах в США

Ведущие американские СМИ объявили о победе Джо Байдена на выборах президента США. По их данным, Байден получил 273 голоса, что свидетельствует о его победе над республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за Белый дом.

В свою очередь действующий президент Соединенных Штатов отказывается признавать победу кандидата от Демократической партии.

Трамп подчеркнул, что решение о победе на выборах принимается после подсчета законных голосов, а не после заявлений медиа.

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Автор: Виталий Саенко