В США продолжается подсчет голосов на выборах президента. Исход выборов все еще не ясен: демократ Джо Байден лидирует, но не имеет критического отрыва от Республиканца Дональда Трампа.
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Один из членов команды Джо Байдена в комментарии CNN выразил уверенность, что выборы завершатся победой последнего.
«Все движется к завершению – к завершению в нашу пользу», - отметил он.
У Байдена уверены, что одержат победу в Висконсине и Пенсильвании. Кроме того, они довольны результатами в Мичигане.
Один из ключевых советников Байдена заявил журналистам, что его штаб нацелен на победу.
«Мы чувствуем себя хорошо, мы намерены победить сегодня», - сказал он.
Тем не менее, у Трампа также не намерены проигрывать.
Представитель избирательной кампании Трампа на конференции заявил, что действующий президент сейчас находится «в очень, очень, очень хорошей позиции», чтобы одержать верх на выборах.
В штабе убеждены, что выиграют в Аризоне и Пенсильвании.
«Мы уверены в нашем пути. Мы уверены в наших подсчетах. Мы рассматриваем некоторые из этих гонок как математические задачи», - заявил менеджер кампании Билл Степьен.
По данным CNN, у Байдена сейчас 227 голосов избирателей, а в то время как у Трампа – 213. Для победы необходимо набрать 270 голосов.
При этом, обе стороны уже проявили готовность продолжать борьбу за кресло президента в судебном порядке.
Выборы в США
- В США завершилось голосование на выборах. По предварительным результатам выборов, разница в голосах за кандидатов в президенты Америки - Дональда Трампа и Джо Байдена - минимальная.
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