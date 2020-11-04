Исход выборов президента США все еще не ясен.

В США продолжается подсчет голосов на выборах президента. Исход выборов все еще не ясен: демократ Джо Байден лидирует, но не имеет критического отрыва от Республиканца Дональда Трампа.

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Один из членов команды Джо Байдена в комментарии CNN выразил уверенность, что выборы завершатся победой последнего.

«Все движется к завершению – к завершению в нашу пользу», - отметил он.

У Байдена уверены, что одержат победу в Висконсине и Пенсильвании. Кроме того, они довольны результатами в Мичигане.

Один из ключевых советников Байдена заявил журналистам, что его штаб нацелен на победу.

«Мы чувствуем себя хорошо, мы намерены победить сегодня», - сказал он.

Тем не менее, у Трампа также не намерены проигрывать.

Представитель избирательной кампании Трампа на конференции заявил, что действующий президент сейчас находится «в очень, очень, очень хорошей позиции», чтобы одержать верх на выборах.

В штабе убеждены, что выиграют в Аризоне и Пенсильвании.

«Мы уверены в нашем пути. Мы уверены в наших подсчетах. Мы рассматриваем некоторые из этих гонок как математические задачи», - заявил менеджер кампании Билл Степьен.

По данным CNN, у Байдена сейчас 227 голосов избирателей, а в то время как у Трампа – 213. Для победы необходимо набрать 270 голосов.

При этом, обе стороны уже проявили готовность продолжать борьбу за кресло президента в судебном порядке.

Выборы в США

В США завершилось голосование на выборах. По предварительным результатам выборов, разница в голосах за кандидатов в президенты Америки - Дональда Трампа и Джо Байдена - минимальная.

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Автор: Дмитрий Захаров