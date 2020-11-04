Ранее Дональд Трамп заявил, что намерен обратиться в суд, чтобы предотвратить "правильный подсчет голосов".

Представитель штаба кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена Джен О'Мэлли Диллон заявила о готовности ответить республиканцу Дональду Трампу, который собирается обратиться в Верховный суд США из-за "мошенничества".

Об этом сообщает Reuters.

По ее словам, если Трамп обратится в суд, чтобы предотвратить «правильный подсчет голосов», демократы будут готовы ответить на это в суде. Для этого партия готова сопротивляться с помощью юристов.

При этом в штабе Байдена уверены в победе своего кандидата на прошедших выборах.

Напомним, Трамп собирается обратиться в Верховный суд США из-за "мошенничества". Действующий президент отметил, что за него проголосовали миллионы людей, но "очень печальная группа людей пытается лишить их гражданских прав".

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Выборы в США: что известно

Президентские выборы в США начались 3 ноября 2020 года. Трамп, представляющий республиканцев, претендует на переизбрание. Его соперник от демократов - бывший вице-президент США Джо Байден.

29 сентября состоялся первый раунд дебатов между Трампом и Байденом.

В разгар предвыборной кампании Трамп заболел коронавирусом, однако после непродолжительного лечения вернулся к борьбе.

В ходе избирательной кампании Байден обвиняет Трампа в некомпетентности и подыгрывании авторитарным режимам (в частности - путинскому). Трамп, в свою очередь, утверждает, что сын Байдена причастен к коррупционной схеме в украинской энергетике.

Избирательная система США отличается от украинской. Голосование там проходит в два этапа: сначала граждане выбирают выборщиков, которые впоследствии будут непосредственно избирать президента. Выборщики - это люди с хорошим образованием, активисты и меценаты. Избиратели заранее знают, кого поддерживает каждый выборщик.

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Автор: Денис Прядко