Сам Дональд Трамп отказывается признать поражение на выборах в США и планирует оспорить в суде результаты голосования в нескольких штатах.

Переходный консультативный совет порекомендовал главе Белого дома Дональду Трампу немедленно начать процесс подготовки передачи власти избранному президенту США Джо Байдену.

Об этом говорится в заявлении членов совета, пишет ТСН со ссылкой на Associated Press.

"Это была тяжелая кампания, но история полна примеров президентов, которые после таких кампаний великодушно оказывали помощь своим преемникам", - говорится в заявлении.

В состав совета вошли представители трех предыдущих американских администраций. Среди них - глава администрации Белого дома 2006-2009 годов Джош Болтен, министр здравоохранения и социальных служб той же администрации Майкл Левитт, глава администрации Белого дома времен демократа Билла Клинтона Мак Макларти и Пенни Прицкер - министр торговли при президенте Бараке Обаме.

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Впрочем, сам Дональд Трамп отказывается признать поражение на выборах в США и планирует оспорить в суде результаты голосования в нескольких штатах: его адвокаты готовят иски.

В частности, Трамп удивился, почему американские СМИ стали объявлять о победе того или иного кандидата на выборах президента Соединенных Штатов Америки.

"С каких пор мейнстримные СМИ объявляют, кто будет нашим следующим президентом? За две последние недели мы многое узнали", - отметил глава Белого дома в сообщении на своей странице в Twitter.

Победа Джо Байдена на выборах в США

Ведущие американские СМИ объявили о победе Джо Байдена на выборах президента США.

В свою очередь действующий президент Соединенных Штатов Трамп отказался признавать победу своего соперника. Он подчеркнул, что решение о победе на выборах принимается после подсчета законных голосов, а не после заявлений медиа.

Мировые лидеры, однако, поспешили поздравить Байдена с победой. Среди них президент Украины Владимир Зеленский.

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Автор: УНИАН