CNN: Трамп просил лидера Китая помочь переизбраться и хвалил за концлагеря

Новая книга воспоминаний бывшего советника американского президента раскрывает некоторые тайны администрации.

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон опубликовал книгу своих воспоминаний, которая содержит ряд скандальных эпизодов о Дональде Трампе. В частности, в ней говорится о том, что действующий американский лидер лично попросил китайского коллегу Си Цзиньпина помочь ему победить на выборах в 2020 году.

Об этом пишет CNN со ссылкой на экземпляр книги Болтона, который оказался в руках журналистов. Также один из эпизодов рассказывает о том, как лидер КНР в прошлом году рассказал президенту США о концентрационных лагерях, которые он строит для уйгурских мусульман. Трамп на это ответил, что Си Цзиньпин может продолжать и дальше это делать, потому что, "по его мнению, это именно то, что надо сделать".

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Во время другой встречи на саммите G20 в Осаке Трамп "ловко" перевел тему разговора с лидером Китая на выборы в США в 2020 году. Болтон написал, что американский президент "подчеркнул важность фермеров, а также увеличение китайских закупок сои и пшеницы для результатов выборов". Болтон добавил, что хотел включить в текст точную цитату Трампа, но правительство запретило ему это делать в ходе просмотра книги перед публикацией.

Бывший советник президента США написал, что разговор с Си Цзиньпином на саммите вернулся к вопросу торгового соглашения. Трамп сказал, что он не будет вводить новые пошлины, чтобы ликвидировать торговый дисбаланс с Китаем на 350 миллиардов долларов (согласно с арифметикой самого Трампа). Но "он опять начал докучать Си Цзиньпину, чтобы он купил столько американской аграрной продукции, сколько Китай только может".

"Он лжец. Все в Белом доме ненавидели Джона Болтона", - сказал Трамп Wall Street Journal.

Также в интервью для Fox News американский президент сказал, что его бывший советник раскрыл "засекреченную информацию".

"Он не получил на это разрешение", - сказал Трамп.

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Эпизод книги Болтона о том, что Трамп просил одного из главных врагов США помочь победить на выборах, напоминает Вашингтону о процессе импичмента. Он длился полгода на основании обвинения, что американский президент давил на Украину, требуя помочь ему переизбраться. В прошлом году Трамп открыто попросил Китай начать расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена, который станет его оппонентом на выборах. Кроме того, он отвергал выводы разведки США о том, что Россия вмешивалась в избирательную кампанию 2016 года с целью помочь ему победить.

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