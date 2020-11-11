Но действующий американский президент еще пытается сделать один "прощальный подарок" Кремлю.

Владимир Путин ожидал большего от президенства Дональда Трампа. Его обещание ослабить санкции так и не было выполнено. Однако, до этого времени у президента России была полная свобода действий в Украине и Сирии.

Теперь, когда Белый дом займет администрация Джо Байдена, это изменится, - пишет Süddeutsche Zeitung. Байден в последний раз посетил Москву в 2011 году, будучи вице-президентом. Путин в то время был премьер-министром, отбывая формальный перерыв между своими президентскими сроками. Но американец тогда не знал наверняка, что российский автократ собирается вернуться в Кремль в 2012-м. Однако, опасения такого сценария существовали.

Читайте такжеБайден обсудил ситуацию в Украине с лидерами Франции и БританииБайден позже вспоминал, что в те времена во время экскурсии по Кремлю Путин вдруг стал очень близко к нему.

"Я сказал: господин премьер-министр, я смотрю в ваши глаза и думаю, что у вас нет души. Путин улыбнулся и ответил: мы понимаем друг друга", - рассказал Байден.

После того Путин вернулся в кресло президента России. И теперь он не спешит приветствовать Байдена с победой на американских выборах. Первая реакция Кремля на исход американского голосования появилась только в воскресенье после обеда. И эпизод с 2011 года, который вспомнил Байден, может хорошо объяснить, чего Москва ожидает от него.

Он не хвалит Кремль так, как это делал Дональд Трамп в свое время. Зато Байден стал жестким критиком России. Поэтому в Москве ждут еще большего ужесточения санкций. В то же время, отношения с Вашингтоном снова станут предсказуемыми. Стороны хорошо знают друг друга.

Кремль следил за выборами в США с меньшим рвением, чем 4 года назад. Путин старался не хвалить Трампа и не ругать Байдена во время кампании. Возможно он еще не определился, кто из них будет "меньшим злом" для него. Трамп был президентом США, который не выполнил свои обещания, данные Москве. Байден станет президентом, который не давал вообще никаких обещаний. Наоборот, он будет оказывать еще большее давление. Отношения уже в худшем состоянии за многие годы.

Читайте такжеWashington Post: Украина мечтает вырваться из внутренней политики США после выборовОжидается, что президент-демократ будет более пристально следить за происходящим в Москве и соседних странах. Байден будет укорять Кремлю за нарушение прав человека. Во время визита в Россию в 2011 году он также встречался с лидерами оппозиции, в частности с Борисом Немцовым, которого позже убили.

Выступая в Московском государственном университете, Байден говорил о важности построения "жизнеспособной оппозиции" и "политической конкуренции". В январе 2020 года Байден пообещал, что будет поддерживать российское гражданское общество, "которое неоднократно выступало против клептократической, авторитарной системы Путина". И это именно тот тип "вмешательства", который Кремль демонизирует.

Вместе с тем, такие заявления американца вряд ли удивили кого-то в России. Пока Кремль молчит, российский оппозиционер Алексей Навальный поздравил Джо Байдена в воскресенье на своей странице в Twitter, написав, что свободные и честные выборы - это "привилегия", которая доступна не всем странам.

Во время предвыборной кампании Байден назвал Россию "самой большой угрозой для Америки". Он высказывался в поддержку сильного НАТО, которому придется также выступить против "нетрадиционных угроз", таких как коррупция, дезинформация и кибератаки. Издание также напоминает, как демократ назвал действующего президента США "щенком Путина". В интервью российский президент не скрывал, что ему понравилась эта цитата, которая, по его мнению, "на самом деле повышает наш престиж", потому что говорит "о нашем невероятном влиянии и силе". А потом он осудил "острую антироссийскую риторику" Байдена.

Читайте такжеГоссекретарь США пообещал плавный переход власти "ко второй администрации Трампа"На самом же деле Дональд Трамп оказался не очень полезным для Кремля. Российская сторона надеялась на ослабление санкций, улучшение экономических отношений и повышение уважения к России в мире. Зато Путин теперь жалуется, что администрация Трампа наказала его страну 46 раз, вводя новые санкции или расширяя те, которые уже существовали.

"46 раз - такого еще никогда не было", - жаловался президент России недавно на инвестиционном форуме.

И это еще не все. Во времена Трампа США вышли из соглашений о контроле вооружений, которые Россия хотела бы сохранить. Вашингтон также угрожал санкциями против газопровода "Северный поток-2". В обоих вопросах замена администрации в Белом доме может дать надежду Москве.

"Байден больше, чем Трамп, готов оставить решение по "Северному потоку-2" европейцам, с которыми он хочет улучшить отношения. В отличие от Трампа, Байден искренне заинтересован в контроле вооружений. Соглашение об "Ограничении стратегических наступательных вооружений", которое потеряет свою силу в феврале, было подписано во времена, когда он был вице-президентом", - пишет издание.

Читайте такжеSueddeutsche Zeitung: "Северный поток-2" разрывает Германию пополамС другой стороны, Джо Байден также захочет исправить то, что Путин стремится сломать. Непредсказуемость Трампа и его политика в духе "Америка прежде всего" пошли на пользу Кремлю. В Сирии руки Путина были особенно развязаны. Также Вашингтон не проявлял интереса к российской войне в Украине. Трамп ослабил союз западных демократий, расколол Европу, оттолкнул партнеров по НАТО и ослабил доверие к демократическим институтам.

Путин рассматривает все это как пользу. Тот факт, что действующий президент США теперь пытается поставить под сомнение американскую избирательную систему, - это прощальный подарок для Кремля.

Выборы президента США 2020: чем все закончилось?

Ведущие американские СМИ объявили о победе Джо Байдена на выборах президента США. По их данным, Байден получил 273 голоса, что свидетельствует о его победе над республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за Белый дом.

В свою очередь действующий президент Соединенных Штатов отказывается признавать победу кандидата от Демократической партии.

Трамп подчеркнул, что решение о победе на выборах принимается после подсчета законных голосов, а не после заявлений медиа. Он также утверждает, что при подсчете голосов были допущены махинации, и называет себя победителем.

Мировые лидеры, однако, поспешили поздравить Байдена с победой. Среди них президент Украины Владимир Зеленский.

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Перевод: Лесь Дымань