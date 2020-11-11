Байден: процесс передачи власти в США уже не остановить / фото REUTERS
Джо Байден, который, по предварительным результатам голосования, победил на президентских выборах, заявил о необратимости процесса передачи власти.
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Об этом Байден сказал во время пресс-конференции, передает РБК-Украина.
По словам демократа, переходный период уже начался.
Он подчеркнул, что процесс передачи власти в США после выборов уже не остановить.
"Мы находимся в начале переходного периода, который идет полным ходом. Нас уже ничего не остановит", - заверил Байден.
Победа Джо Байдена на выборах в США
- Ведущие американские СМИ объявили о победе Джо Байдена на выборах президента США.
- В свою очередь действующий президент Соединенных Штатов Трамп отказался признавать победу своего соперника. Он подчеркнул, что решение о победе на выборах принимается после подсчета законных голосов, а не после заявлений медиа.
- Мировые лидеры, однако, поспешили поздравить Байдена с победой. Среди них президент Украины Владимир Зеленский.
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