По словам Джо Байдена, переходный период уже начался.

Джо Байден, который, по предварительным результатам голосования, победил на президентских выборах, заявил о необратимости процесса передачи власти.

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Об этом Байден сказал во время пресс-конференции, передает РБК-Украина.

По словам демократа, переходный период уже начался.

Он подчеркнул, что процесс передачи власти в США после выборов уже не остановить.

"Мы находимся в начале переходного периода, который идет полным ходом. Нас уже ничего не остановит", - заверил Байден.

Победа Джо Байдена на выборах в США

Ведущие американские СМИ объявили о победе Джо Байдена на выборах президента США.

В свою очередь действующий президент Соединенных Штатов Трамп отказался признавать победу своего соперника. Он подчеркнул, что решение о победе на выборах принимается после подсчета законных голосов, а не после заявлений медиа.

Мировые лидеры, однако, поспешили поздравить Байдена с победой. Среди них президент Украины Владимир Зеленский.

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Автор: УНИАН