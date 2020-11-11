Байден: процесс передачи власти в США уже не остановить / фото REUTERS

Джо Байден, который, по предварительным результатам голосования, победил на президентских выборах, заявил о необратимости процесса передачи власти.

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Об этом Байден сказал во время пресс-конференции, передает РБК-Украина.

По словам демократа, переходный период уже начался.

Он подчеркнул, что процесс передачи власти в США после выборов уже не остановить.

"Мы находимся в начале переходного периода, который идет полным ходом. Нас уже ничего не остановит", - заверил Байден.

Победа Джо Байдена на выборах в США

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Автор: УНИАН