Он добавил, что западные страны побоятся требовать от США проведения новых выборов.

Александр Лукашенко прокомментировал президентские выборы в США. Он назвал их «позорищем» и «издевательством над демократией».

Читайте такжеБайден о своей ожидаемой победе: цифры показывают уверенную картину«Вы посмотрите, что творится с этими выборами. Это же позорище, издевательство над этой демократией», - сказал Лукашенко, передает БелТА. Он добавил, что западные страны побоятся требовать от США проведения новых выборов, как требуют от Беларуси.

Ситуация в Беларуси

В Беларуси с августа продолжаются протестные акции из-за результатов президентских выборов, состоявшихся в стране. ЦИК страны считает победителем Александра Лукашенко, протестующие - Светлану Тихановскую. Многие страны не признали итогов этих выборов и потребовали провести их повторно.

Выборы в США

В США выборы прошли 3 ноября. Главными конкурентами на пост президента стали Дональд Трамп и Джозеф Байден. Трамп заявил о фальсификациях и настаивает на пересчете голосов в ряде штатов, итоги президентской гонки пока неизвестны.

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Автор: УНИАН