Рафаэль Ворнок стал первым темнокожим сенатором в истории штата.

Кандидат от Демократов Рафаэль Ворнок одержал победу на выборах в Сенат США в штате Джорджия. Еще один кандидат-демократ Джонс Оссофф также объявил о своей победе. Если результаты выборов подтвердятся, Демократическая партия получит большинство в Сенате.

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Об этом сообщает "Голос Америки". Отмечается, что Ворнок стал первым темнокожим сенатором в истории штата. В истории США всего было 1991 сенаторов. Всего 10 из них были чернокожими.

CNN и Associated Press сообщают, что Ворнок - баптистский священник, который проповедует в своей церкви для афроамериканцев. Он одержал победу над сенаторшей из Республиканской партии Келли Леффлер.

Разница между кандидатами составляет менее чем один процентный пункт, но выше 0,5 процента. Это делает невозможным пересчет голосов.

За второе место в Сенате от штата борются представитель Демократической партии, режиссер-документалист Джонс Оссофф и республиканец Дэвид Пердью.

Между тем Оссофф уже заявил о своей победе в видеообращении.

"Я со смирением спасибо народу Джорджии за избрание меня для служения вам в Сенате США. Благодарю вас за уверенность и доверие ко мне.", - заявил Оссофф.

Окончательные результаты выборов могут оставаться неизвестными в течение нескольких дней, поскольку округа должны подсчитать значительное количество голосов, поступивших по почте.

Если демократы победят на выборах в Джорджии и заберут оба мандата, Сенат будет иметь по 50 представителей от Демократической и Республиканской партий. В случае равного количества голосов решающее слово будет иметь новый вице-президент США Камала Харрис.

Выборы в Сенат США 2020

Выборы в верхнюю палату Конгресса Соединенных Штатов Америки, то есть Сената США, состоялись 3 ноября 2020 года, одновременно с выборами президента США и в Палату представителей США. В ходе нынешних выборов в Сенат распределялись 33 места из 100. Победители этих выборов избираются на шестилетний срок - с 3 января 2021 года по 3 января 2027 года.

После выборов в США в Палате представителей сохранилось большинство за демократами - 222-212. при этом демократ Нэнси Пелоси в четвертый раз возглавила Палату представителей Конгресса США.

Согласно последним подсчетам результатов выборов президента США, демократ Джо Байден победил предыдущего президента США республиканца Дональда Трампа. Инаугурация Байдена назначена на 20 января 2021 года, однако Дональд Трамп до последнего пытается удержаться на посту.

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Автор: Дмитрий Захаров