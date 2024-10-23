РФ также распространяла дезинформацию, направленную на разжигание вражды, и может иметь целью поощрение к жестоким протестам.

Российские "группы" создавали и помогали распространять вирусную дезинформацию, направленную против кандидата в вице-президенты США от Демократической партии Камалы Харрис Тима Уолза. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на высокопоставленного сотрудника разведки США.

Отмечается, что контент, который включает безосновательные обвинения относительно времени работы губернатора Миннесоты учителем, содержит несколько признаков того, что им манипулировали. Так, аналитики обнаружили подсказки, которые связывают контент с российскими операциями по дезинформации. Цифровые исследователи уже связали видео с Россией, но заявление во вторник является первым случаем, когда федеральные власти подтвердили связь.

"Дезинформация, нацеленная на Уолза, согласуется с российской дезинформацией, направленной на подрыв кампании Камалы Харрис и Уолза. По словам официальных лиц, Россия также распространяла дезинформацию, направленную на разжигание вражды и разногласий перед голосованием, и может иметь целью поощрение к жестоким протестам после дня выборов", - пишет издание.

Видео дня

СМИ напоминает, что в прошлом месяце аналитики Microsoft обнаружили, что вирусное видео, в котором безосновательно утверждается, что Харрис оставила женщину парализованной в результате аварии 13 лет назад, было российской дезинформацией. А недавно появилось видео, на котором изображен мужчина, утверждавший, что он бывший ученик Уолза, который якобы сексуально домогался его много лет назад. При этом частные исследователи пришли к выводу, что видео было поддельным и что человек на кадрах не был тем, за кого себя выдает:

"Некоторые исследователи также предположили, что видео может содержать доказательства того, что оно было создано с помощью искусственного интеллекта, но федеральные чиновники не пришли к такому выводу, сказав лишь, что видео содержит многочисленные признаки манипуляций".

Выборы в США - последние новости

Белый дом готовит обвинения против России за вмешательство в выборы США-2024. По данным CNN, Кремлю подконтрольны некоторые СМИ и различные онлайн-платформы, которые используются россиянами для распространения дезинформации, направленной на американских избирателей.

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