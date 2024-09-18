Политик каждый раз удивляет поклонников своим вкусом на одежду.

Стиль кандидатки в президенты США Камалы Харрис является важным аспектом ее политического образа. Ее наряды стали настоящим символом стабильности. Она появляется на важных событиях почти всегда в классических костюмах нейтральных или ярких тонов, которые дополняет туфлями на каблуках и аксессуарами. Несмотря на лаконичность, ее внешний вид - стильный и элегантный.

Камала доказала, что может создавать изысканные и яркие образы, но одежда никогда не затмевала ее и не становилась центром внимания. Стоит указать, что обычно наряды Харрис созданы исключительно американскими дизайнерами. Политик поддерживает отечественного производителя и демонстрирует это на публике. УНИАН подготовил подборку лучших образов кандидатки в президенты и расскажет о них дальше.

На днях в США состоялись дебаты между Харрис и еще одним кандидатом на пост президента Дональдом Трампом. На одном из важнейших событий предвыборной кампании представительница Демократической партии появилась в черном классическом костюме. Под ним виднелась белая рубашка из фатина. Ярким акцентом в образе стал бант на блузе, а также брошь в форме американского флага. Свой образ политик дополнила серьгами с жемчугом. А прическу оставила неизменной - легкие локоны.

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Еще одним невероятным образом Харрис стал классический костюм голубого оттенка. Преимущественно политик появляется на публике в сдержанных, темных или бежевых оттенках, однако во время предвыборного митинга в Атланте, штат Джорджия, Камала показалась в костюме нежно-голубого цвета. Тогда она выбрала уже привычный для себя аксессуар - брошь в форме флага США. А под костюм надела белый лонгслив и украсила его золотым колье с жемчугом.

Следующий наряд совсем необычный для Харрис. На днях она с речью выступила на Phoenix Awards Foundation. Для торжественного мероприятия Камала выбрала черное платье с пайетками. Впервые за долгое время она сменила костюм на элегантное платье. Одновременно ее образ был официальным и праздничным.

Также Камала отличилась своим нарядом во время предвыборного митинга в Питтсбурге. Для этой поездки политик выбрала жакет цвета индиго, черный топ и черные прямые брюки. На этот раз туфли она заменила на удобные кеды на толстой подошве. Однако даже с кедами ее образ был изысканным и стал даже более стильным. Уши демократка украсила серьгами-гвоздиками с камнями, а шею - ожерельем с камнями.

Напомним, ранее мы писали, что Первая леди Украины Елена Зеленская поразила модным образом на встрече с Майклом Дугласом. Она появилась в костюме трендового цвета.

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