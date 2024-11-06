Харрис обсудила с Трампом важность мирной передачи власти.

Вице-президент США Камала Харрис, которая баллотировалась на пост президента, поздравила своего оппонента Дональда Трампа с победой на выборах.

Об этом пишет Associated Press со ссылкой на высокопоставленного помощника Харрис, который говорил на условиях анонимности. Отмечается, что демократ поздравила Трампа по телефону

Кроме этого, Харрис обсудила с Трампом важность мирной передачи власти.

Видео дня

В то же время NBC News уточняет, что вице-президент США говорила с будущим президентом о "важности мирной передачи власти и того, чтобы быть президентом для всех американцев".

Также Дональду Трампу позвонил действующий президент США Джо Байден. Он поздравил его с победой на выборах и пригласил в Белый дом для обсуждения переходного периода, пишет AP.

В Белом доме заявили, что сотрудники согласуют дату встречи "в ближайшее время".

Выборы в США: вы могли это пропустить

5 ноября в США состоялись президентские выборы, победу на которых одерживает республиканец Дональд Трамп. Ряд иностранных лидеров уже поздравили его с возвращением в Белый Дом, в том числе президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы ожидаем эпоху сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством Президента Трампа. Рассчитываем на дальнейшую мощную двухпартийную поддержку Украины в Соединенных Штатах", – подчеркнул глава государства.

Между тем в СМИ уже проанализировали, как победа Трампа может повлиять на ход войны в Украине. NYT прогнозирует, что политика США по поддержке Украины почти наверняка изменится. Но пока невозможно сказать, как именно. Эксперты опасаются, что Трамп будет вынуждать Украину к определенным уступкам.

The Guardian писало, что во время переговоров по Украине с Трампом РФ может выдвинуть неприемлемые для Украины условия. В частности, Путин захочет контроля над всеми якобы "аннексированными" им регионами – Луганщиной, Донетчиной, Херсонщиной и Запорожьем.

Вас также могут заинтересовать новости: