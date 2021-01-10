Сообщалось о блокировании интернета во время голосования в крупнейшем городе страны Алматы, где была организована акция протеста оппозиции.

В день парламентских выборов в Казахстане десятки активистов были задержаны по меньшей мере в трех крупных городах, в частности столице Нур-Султане.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Также поступали сообщения о том, что независимым наблюдателям отказывали в доступе либо задерживали их на некоторых избирательных участках.

Сообщалось о блокировании интернета во время голосования в крупнейшем городе страны Алматы, где была организована одна акция протеста оппозиции.

Также по крайней мере одна запрещенная оппозиционная партия собралась на послеобеденный митинг в столице, где присоединилась к рассеянным призывам к бойкоту выборов. На этом мероприятии полиция окружила демонстрантов и задержала более десятка человек.

Сообщается также, что в Нур-Султане несколько активистов были похищены из их домов.

Оппозиция фактически не принимает участия в выборах, а критики правительства призвали к общенациональным протестам в день голосования.

Правозащитники и оппозиционные политики обвинили власти Казахстана в намеренном отказе в официальной регистрации оппозиционных политических групп в последние месяцы, отметив, что таким образом правительство предотвращал участие оппозиционных партий в выборах.

Десятки активистов были заключены за последние недели, что правозащитники называют кампанией давления на активистов и независимых наблюдателей за выборами, а также ограничением свободы слова накануне опросов.

Сегодняшние выборы определят 98 из 107 мест в Мажилисе. Остальные девять мест будут избираться отдельно Ассамблеей народа Казахстана - политическим органом под председательством Назарбаева, призванным представлять этнические группы в странах Центральной Азии.

Последние парламентские выборы в Казахстане состоялись в марте 2016 года.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юлия Петриченко