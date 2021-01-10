Одновременно с президентскими выборами в Кыргызстане и на избирательных участках за рубежом проходит референдум о форме правления в стране.

В Кыргызстане открылись избирательные участки для голосования на выборах президента страны.

Читайте такжеПрезидент Кыргызстана ушел в отставкуПо сведениям ЦИК, на территории страны и за ее пределами будут открыты 2476 избирательных участков. Участки на территории республики начали работу в 8:00 по местному времени.

Одновременно с президентскими выборами в Кыргызстане и на избирательных участках за рубежом проходит референдум о форме правления в стране. Граждане республики смогут проголосовать за сохранение парламентской республики, возврат к президентской республике или против всех вариантов, передает kommersant.

В выборах президента участвуют 17 кандидатов, в том числе Садыр Жапаров, ранее исполнявший обязанности премьер-министра и президента. Жапаров стал и.о. президента в октябре 2020 года, после отставки Сооронбая Жээнбекова на фоне протестов в стране. В ноябре и.о. президента сложил с себя полномочия и таким образом обошел конституционный запрет на участие в выборах.

Ситуация в Кыргызстане

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Автор: УНИАН