Более скептически настроенные к Украине законодатели занимают все большую долю мест в законодательной палате.

Масштабные победы ультраправых партий на прошедших в эти выходные парламентских выборах в Европейском союзе (ЕС), ставят под угрозу поддержку Украины, поскольку более скептически настроенные законодатели занимают все большую долю мест в законодательной палате, пишет The Hill.

По итогам выборов в выходные большинство мест в 720-местном парламенте получила правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП), которая долгое время удерживала большинство, а второе место - либеральная группа "Прогрессивный альянс социалистов и демократов".

При этом значительно расширили свое влияние европейские консерваторы и ультраправые группы. Они добились неожиданных успехов в Германии и Франции, которые являются ключевыми членами западного альянса безопасности НАТО и одними из крупнейших поставщиков оружия на Украину. Усиление позиций ультраправых партий на выборах может изменить решения обеих стран в отношении Украины, отмечает The Hill.

Видео дня

Если они получат больше власти, ситуация может пойти по одному из двух путей, говорят эксперты, приводя в качестве примера Италию и Венгрию.

Партия итальянского премьер-министра Джорджии Мелони "Братья Италии", которая была доминирующей силой в Италии в течение последних двух лет и укрепила свое влияние на выборах в ЕС в выходные, не была настроена против Украины и сотрудничала с основными партиями ЕС.

Напротив, ультраправый премьер-министр Венгрии Виктор Орбан блокировал действия ЕС по поддержке Украины или санкциям против России и воздерживался от предоставления помощи Киеву.

При этом Петер Креко, старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики, считает, что любые ультраправые партии, которые придут к власти, скорее всего, будут подражать Италии, а не Венгрии.

"Орбан изолирован в европейском ландшафте, и я не думаю, что кто-то рассматривает это как сценарий своей мечты", - сказал он

В то же время во Франции крайне правая партия "Национальное объединение" обошла партию президента Эммануэля Макрона более чем на 15 %. Это может изменить структуру власти и процесс принятия решений по Украине в парламенте, даже если Макрон по-прежнему будет занимать пост президента, пишет The Hill.

Еще одним тревожным знаком для Украины является рост партии "Альтернатива для Германии" (AfD), которая заняла второе место на выборах в Германии, опередив Социал-демократическую партию, возглавляемую канцлером страны Олафом Шольцем.

"AfD настроена категорически против Украины и поклялась не посылать в страну больше оружия для борьбы с Россией, хотя ее лидеры утверждают, что они не связаны с Кремлем, а стремятся к балансу в войне", - отмечает The Hill.

Ультраправые партии также набрали силу в Польше, Румынии, Болгарии и Австрии, создав новую угрозу для поддержки Украины в Восточной и Центральной Европе.

В Австрии победу одержала Партия свободы, которая резко настроена против Украины и считается пророссийской. Хотя Австрия сохраняет нейтралитет и не поставляет оружие Украине, но может стать серьезной проблемой на европейской арене. Как отмечают эксперты, Австрия - важная страна для наблюдения, потому что крайне правые партии там могут "повлиять на многие решения в пророссийском направлении".

В целом эксперты предупреждают, что Россия также рассматривает всплеск ультраправых по всей Европе как "главные каналы" для влияния на европейскую политику.

Выборы в Европарламент - что известно

С 6 по 9 июня 2024 года проходили выборы в Европейский парламент. FT подчеркивало, что после выборов распределение сил в Европарламенте изменится. Отмечалось, что ультраправые и жесткие правые партии усиливают присутствие в законодательном органе Евросоюза. По предварительным данным, они могут получить почти четверть мест в Европарламенте следующего созыва по сравнению с пятой частью мест в 2019 году.

Ранее УНИАН писал, что Украина стала линией разграничения на выборах в Европейский парламент, которую центристы надеются использовать. Агитация в Европе легко дается популистам в отличие от центристов.

Вас также могут заинтересовать новости: