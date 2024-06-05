Украина и последствия российской угрозы стали главной темой для центристов, которые пытаются противостоять популистским вызовам конкурентов.

Украина стала линией разграничения на выборах в Европейский парламент, которую центристы надеются использовать. Агитация в Европе легко дается популистам в отличие от центристов, пишет The Guardian.

Отмечается, что современный европейский электорат настолько разъярен многими вещами – зеленым курсом, мигрантами, электромобилями, культурным разнообразием, открытыми рынками, политикой как таковой – что центристам трудно найти точку опоры. Однако накануне выборов, которые состоятся 6-9 июня, Украина и последствия российской угрозы стали главной темой для центристов, которые пытаются противостоять популистским вызовам слева и справа.

"Это может показаться искусственным объединяющим фактором: 512 членов Европарламента старого созыва проголосовали за последний пакет помощи Украине и только 45 – против, а 63 – воздержались. Но связь между интересами Москвы и крайне правых, в частности партий, входящих в группу Европарламента "Идентичность и демократия" (ID), просматривается", – говорится в статье.

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Так, в Германии "Альтернатива для Германии", которую недавно исключили из группы ID, настаивает на том, что санкции против России наносят вред только Германии. Слева, новая националистическая партия также выступает против предоставления оружия Украине. В то же время центристы чувствуют возможность в том, что симпатии к Киеву остаются сильными, и этот вопрос способен расколоть ультраправых.

А французский президент Эмманюэль Макрон сделал Украину точкой сплочения для победы над популизмом, предоставив ей центральную тему своей предвыборной кампании.

По словам журналистов, Макрон – далеко не единственный европейский лидер, который делает ставку на Украину, чтобы помочь активизировать свою поддержку. По всей Европе, разными способами и в разной степени, Украина стала разделительной линией на этих выборах, в надежде, что она окажется ахиллесовой пятой популистов.

В Латвии, например, партия "Новые консерваторы" назвала Ляну Лангу, латвийскую писательницу и поэтессу, которая в течение последних двух лет возглавляла движение за дерусификацию, своим главным кандидатом. В Польше непростая коалиция Дональда Туска раскритиковала оппозиционную партию "Право и справедливость", заявив, что в ней нет места антиукраинским настроениям.

"Антиглобалисты, которые настаивают на том, что Европа не является нацией, а следовательно, не может играть геополитическую роль, подвергаются нападкам со стороны макронитов, таких как Бенджамин Хаддад, который утверждает, что европейская и национальная безопасность в современном мире являются неделимыми. Эта стратегия связана с высоким риском, и опросы показывают, что она не сработает. Как центр может работать с избирателями в Молдове, Грузии и Украине, которые ассоциируют Европу не с глобализмом, а со свободой, процветанием и успехом", – подчеркивают авторы.

Выборы в Европарламент

Ранее УНИАН писал, что выборы в Европарламент могут нести угрозу снижения помощи Украине. Правым популистам прогнозируют успех на предстоящих выборах в ЕП, однако они могут идти на компромисс для решения собственных вопросов.

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