Эксперт отмечает, что Европарламент не является "супер-влиятельным органом" и не принимает решения, которые являются "супер-обязательными" для всех стран ЕС, зато парламентские выборы во Франции будут иметь большее влияние на Украину.

С 6 по 9 июня проходили выборы в Европейский парламент. Партия "Национальное объединение" симпатизирующей России Марин Ле Пен получила 31,4% голосов во Франции, что более чем вдвое превышает 14,6% голосов за список президента Франции Эммануэля Макрона, а левоцентристские и социалистические кандидаты набрали 13,8%, что вынудило Макрона распустить парламент страны и объявить досрочные выборы. В то же время канцлер Германии Олаф Шольц отклонил призывы к досрочным выборам, но все три партии в его коалиции продемонстрировали серьезные электоральные потери, а его Социал-демократическая партия получила худший за всю историю общенациональный результат. Явным же победителем стали правоцентристские христианские демократы - ХДС/ХСС (30%), а правая и довольно пророссийская "Альтернатива для Германии" заняла второе место с 16%, что является лучшим результатом в истории партии.

Повлияет ли новая расстановка сил во Франции и Германии на поддержку Украины? Илия Куса, аналитик-международник "Украинского института будущего", в комментарии УНИАН очертил перспективы отношений Киева с Берлином и Парижем.

Повлияют ли выборы в Германии и Франции на поддержку Украины?

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Фундаментально они не повлияют на нас. Потому что политическая конфигурация в Европарламенте не изменилась. Судя по результатам выборов, три основные, мейнстримные партии - Европейская народная партия, социал-демократы и либеральная фракция "Обновляя Европу" - по сути, центристы, и у них есть простое большинство в Европарламенте. Они, скорее всего, сформируют коалицию между собой, как это было до этого. Если им нужно абсолютное большинство, - они могут присоединить еще и одну, любую одну из фракций, которые еще прошли в Европарламент - "Зеленых", "Консерваторов и реформаторов". То есть в целом я не вижу каких-то резких сдвигов. Несмотря на усиление позиций крайне правых и крайне левых.

Единственный момент, который может изменить политическую ситуацию в ЕС, - если все крайне правые или правоконсервативные, правопопулистские партии вдруг смогут объединиться и будут иметь более 230 голосов, что позволит им определенные решения блокировать или затягивать их принятие. Но объединение маловероятно, потому что они между собой достаточно сложно договариваются. То есть они смогут мешать, могут торговаться и какие-то вещи затягивать на уровне Европарламента, но это все равно не позволит им блокировать все решения.

Это, в принципе, единственный сценарий, при котором что-то может измениться. Европарламент, как известно, не является сверхвлиятельным органом, он не принимает решений, являющихся обязательными для всех стран ЕС - большинство решений Европарламента носят декларативно политический характер. И, соответственно, я бы не переоценивал его роль в принципе.

Выборы во Франции будут иметь большее влияние на нас. Поскольку речь идет о том, сохранится ли нынешнее правительство. А точнее, сохранится ли влияние нынешнего правительства Эммануэля Макрона, которое является дружественным для нас, и в принципе, нас поддерживает и будет поддерживать.Или если победу одержит оппозиция во главе с Марин Ле Пен, - будет подвешена ситуация, когда в парламенте будут доминировать правые Ле Пен, а правительство будет оставаться за Эммануэлем Макроном вместе с администрацией президента.

И это, скорее всего, будет постоянно приводить к политическим конфликтам, из-за которых, в свою очередь, могут затягиваться принятия определенных решений. В том числе решений, касающихся военной и финансовой помощи Украине, поскольку Ле Пен является скептиком по вопросам поддержки Украины. По крайней мере, она выступает за то, чтобы сокращать эту помощь.

Возвращаясь к Европарламенту: почему в России столько внимания уделили этим выборам? В частности, издание Politico писало, что там открыто смеются над Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем после выборов в Европарламент.

Месседж россиян понятен: они бы хотели, если бы, чтобы к власти в Европе пришли крайне правые, которые являются скептиками в вопросах поддержки Украины. Разумеется, это их интерес, но этого не произошло и не произойдет.

Их информационная кампания всегда заточена под критику тех политических правительств, которые им не нравятся. Большинство европейских нынешних правительств в странах ЕС им не нравятся, поскольку они поддерживают Украину. Поэтому логично, что они будут смеяться над чем-либо, что будет плохо для Макрона, Шольца, Риши Сунака, Педро Санчеса, кого угодно. Для них, в принципе, европейский политический мейнстрим считается недружественным и неприемлемым.

Факт в том, что те политические силы, которые симпатизируют России, - они маргинальны в Европе и они никогда не придут к власти. Тем более, даже если они усилят свои позиции, они не будут иметь столько влияния, чтобы в одностороннем порядке менять политику целых стран. То есть они могут затягивать решения, создавать какие-то коалиции, которые будут мешать. Но не более того.