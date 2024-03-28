Расширение действия так называемых автономных торговых мер еще должен одобрить Европейский парламент.

Страны-члены Европейского Союза, после предварительной договоренности парламента и Совета ЕС, достигли тяжелого компромисса о продлении беспошлинной торговли для Украины еще на один год, поскольку фермеры со всего блока протестуют против импорта продовольствия из охваченной войной страны, пишет Bloomberg.

Соглашение, достигнутое послами блока, стало результатом предварительного соглашения с Европейским парламентом на прошлой неделе, которое предлагало восстановить тарифы на импорт некоторых продуктов питания из Украины в случае избытка предложения.

Отмечается, что базовый период, который будут учитывать для активации защитного механизма, будет продлен до второго семестра 2021 года (ранее рассматривалась средние объемы за 2022-2023 годы). Последнее предложение не включает потенциальные ограничения на пшеницу, несмотря на требования Франции, Польши и Венгрии.

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"Послы ЕС согласовали новый компромисс по расширению торговых мер для Украины, который обеспечит сбалансированный подход между поддержкой Украины и защитой сельскохозяйственных рынков ЕС", – говорится в сообщении председательства Бельгии в Совете ЕС.

Расширение действия так называемых автономных торговых мер еще должен одобрить Европейский парламент, позволит Киеву сохранить почти беспрепятственный доступ к рынку ЕС после 5 июня.

Государства-члены в целом поддержали продление, но некоторые настаивали на том, чтобы исполнительный орган ЕС обеспечил гарантии на такие продукты, как кукуруза, птица, сахар и яйца, если импорт превышает предыдущие объемы.

Расширение мер свободной торговли было в центре некоторых фермерских протестов по всей Европе в последние недели, в том числе в последнее время в Польше и Бельгии, вместе с ростом издержек производства и административным бременем.

Упрощенная торговля с ЕС

В начале марта 2024 года евродепутаты одобрили предложение о продлении льготной торговли с Украиной еще на один год, с 6 июня 2024 года до 5 июня 2025 года. 14 марта депутаты Европарламента внесли поправки в предложение по Украине по усилению гарантий для фермеров ЕС на случай роста украинской продукции.

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