ЕС отреагировал на недопуск к выборам в Беларуси главных соперников Лукашенко

Сегодня ЦИК Беларуси отказала главному сопернику Виктору Бабарико в регистрации кандидатом в президенты.

Евросоюз осудил действия властей Беларуси отказать в регистрации кандидатом в президенты главных соперников Лукашенко Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на заявление дипломата ЕС Жозепа Борреля.

Читайте такжеВ США впервые за 17 лет казнили федерального заключенного

«Произвольное исключение кандидатов ограничивает возможности белорусского народа выразить свою волю и уже подрывает общую целостность и демократический характер выборов. Отказывая в регистрации Виктору Бабарико и Валерию Цепкало, белорусская власть не смогла обеспечить содержательные и конкурентные политические соревнования», – цитирует издание слова Борреля.

В ЕС отметили, что «права человека и демократия будут оставаться на переднем плане рассуждений ЕС при формировании и ее политики в отношении страны».

Как сообщал УНИАН, Центральная избирательная комиссия Беларуси отказала главному сопернику действующего главы государства Виктору Бабарико в регистрации кандидатом в президенты. Ранее политика задержали и обвинили по трем статьям.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram