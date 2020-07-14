Главному сопернику Лукашенко отказали в регистрации кандидатом в президенты

За это решение члены ЦИК проголосовали единогласно.

Центральная избирательная комиссия Беларуси отказала главному сопернику действующего главы государства Виктору Бабарико в регистрации кандидатом в президенты.

Об этом сообщает TUT.BY.

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За это решение члены комиссии проголосовали единогласно. Причиной назвали несоответствие декларации о доходах и имуществе и участие иностранной организации в предвыборной кампании.

На заседание ЦИК, в частности, зачитали письмо из Комитета государственного контроля, в котором говорится, что Бабарико руководил преступной группой, которая «отмывала деньги».

Накануне во время встречи представителей ЦИК и доверенных лиц Бабарико заявляли, что формальных оснований для отказа в регистрации нет. Ход событий изменил письмо из Комитета госконтроля.

Как сообщал УНИАН, ранее Виктора Бабарико обвинили в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и взяточничестве.

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