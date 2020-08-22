В суд от имени Тихановской подали жалобу о непризнании выборов в Беларуси

Адвокат главного оппонента Лукашенко на президентских выборах к сегодняшней жалобе подал 25 увесистых папок с доказательствами нарушений во время избирательной кампании.

Адвокат бывшего кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Максим Знак подал в Верховный суд жалобу от ее имени о признании выборов 9 августа недействительными.

Как сообщает Tut.by, к сегодняшней жалобе подано 25 увесистых папок с доказательствами нарушений во время избирательной кампании.

Ответ должен поступить в течение 5 дней.

Адвокат напомнил, что жалоба в ЦИК, поданная в первые дни после выборов, не была удовлетворена.

Ранее о том, что будут подавать жалобы в Верховный суд, заявили другие бывшие кандидаты Анна Канопацкая и Андрей Дмитриев.

Сергей Черечень также говорил, что не видит оснований признать итоги выборов: «Нормальной электоральной процедуры - законной и мирной - не состоялось. По всей стране поступают свидетельства о множественных нарушениях и о невозможности ознакомиться с реальными результатами голосования», - подчеркнул он.

Однако он отметил, что пока в стране нет судов по политическим вопросам, поэтому в Верховный суд он жалобу подавать не будет.

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Протесты в Беларуси: хронология событий

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

15 августа Лукашенко после телефонного разговора с Путиным заявил, что президент РФ пообещал всестороннюю помощь по обеспечению безопасности страны.

Ранее Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуация в Беларуси расшатывают извне. 16 августа после еще одного телефонного разговора в пресс-службе Лукашенко заявили, что они с Путиным намерены совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз".

19 августа ЕС заявил, что не признает президентские выборы в Беларуси. Параллельно Запад готовит пакет санкций против лиц, причастных к разгону протестующих и убийств.

20 августа в Беларуси открыли дело о захвате власти оппозицией.

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Автор: Тамара Отовская