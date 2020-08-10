Наблюдатели от СНГ обьявили президентские выборы в Беларуси "легитимными"

По их мнению, выборы прошли организованно и соответствовали законодательству страны.

Наблюдатели от стран Содружества независимых государств (СНГ) обьявили президентские выборы в Беларуси, где на фоне протестов Александр Лукашенко объявлен победителем, «легитимными».

Как передает корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Минске сообщил председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

«Миссия (наблюдателей СНГ - УНИАН) не обнаружила фактов, ставящих под сомнение легитимность выборов президента Республики Беларусь», - сказал Лебедев.

По его словам, выборы прошли организованно и соответствовали законодательству страны.

«Выборы были открытыми, конкурентными и обеспечили свободное волеизъявление граждан Республики Беларусь - вот к таким вывода пришли наблюдатели от стран СНГ», - объявил он.

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Как сообщал УНИАН, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы.

В Центральной избирательной комиссии Беларуси обнародовали предварительные результаты президентских выборов. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске правоохранители стреляли в протестующих резиновыми пулями. Появилась информация о первых жертвах.

Лидеры европейских стран осудили силовой разгон митингующих в Беларуси.

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков в Минске и насилия в отношении сотрудников милиции. По данным правозащитного центра "Весна", в Беларуси, по предварительной информации, задержаны 170 человек.

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